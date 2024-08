Das Repair Café schenkt Dingen seit einem Jahr ein zweites Leben

Seit nunmehr einem Jahr gibt es das Repair Café jetzt im Aichacher Feuerhaus an der Martinstraße. An jedem ersten Samstag im Monat treffen sich handwerklich begabte Menschen und ausgebildete Profis, um der Wegwerfgesellschaft etwas entgegenzusetzen. Mittlerweile hat sich der Second-Life-Saturday, der „Samstag für ein zweites Leben“, etabliert, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor einem halben Jahr ist ein weiterer Service dazugekommen: Schülerinnen und Schüler der Wittelsbacher Realschule in Aichach helfen (nicht nur) Senioren im Umgang mit Handys, Laptops und Tablets.

Ins Repair Café wurden im vergangenen Jahr insgesamt 162 Elektrogeräte, 18 Fahrräder, 17 Kleidungsstücke und sieben Computer zur Reparatur gebracht, listen die Organisatoren auf. Bei der Hilfe zur Selbsthilfe haben die Experten bei einer Vielzahl von defekten Dingen helfen können. So war bei den über 200 Hilfeanfragen bei 135 Dingen – rund 66 Prozent – eine Reparatur möglich. Bei den restlichen 69 Geräten war eine Reparatur entweder nicht mehr möglich oder nicht mehr wirtschaftlich.

Staubsauger, Lampen und Küchengeräte werden repariert

Am häufigsten wurden Staubsauger, Lampen und Küchengeräte wie zum Beispiel Thermomix oder Wasserkocher gebracht, aber auch Walkman, Kaffeemaschinen und Kopfhörer. Unter den „Patienten“ war auch ein Dual-Plattenspieler aus den 1960er Jahren. Zur Instandsetzung eines antiken Saba-Wildbad-Röhrenradios wurde sogar eigens ein Youtube-Kanal im Internet mit dem Namen „Bierbauchlöten“ eröffnet. Dort sind die Arbeiten in zehn Videos mit je einer Stunde dokumentiert und für

potenzielle Nachahmer archiviert.

Die Lebenshilfe Aichach hat ihren Fahrrad-Fuhrpark wieder auf Vordermann bringen lassen. Darunter fand sich auch ein Dreirad-Tandemfahrrad, das die Mitarbeiter in einem Gemeinschaftswerk wieder flott machen konnten.

Fährt wieder: Auch dieses Dreirad-Tandem wurde im Repair Café wieder auf Vordermann gebracht, wie Christopher Blencowe und Marco Laves (vorne) demonstrieren.

Für etwas Erstaunen sorgte eine Clown-Uhr mit Vogelgezwitscher in „Endlos-Tonband-Technik“. Hier mussten die Schrauber erst einmal das Funktionsprinzip durchschauen. Aber auch in anderen Bereichen konnte das Team um Christopher Blencowe und Marco Laves helfen. So wurden zum Beispiel ein Bügelbrett, ein Wäscheständer, eine gebrochene Porzellanfigur und ein Regenschirm zur Reparatur gebracht. Die Ehrenamtlichen versuchen, auch bei kuriosen Gegenständen eine Lösung zu finden. Aufgrund der Erfahrung des Teams findet sich meistens ein Weg, bei dem die Bürgerinnen und Bürger zufrieden nach Hause gehen können. So konnte der Regenschirm mit einer Speiche aus einem alten Fahrrad, Kabelbindern und Klebeband wieder fit für den nächsten Regen gemacht werden.

Jugendliche helfen bei Fragen zu Smartphone oder Scanner-Kassen

Das generationenübergreifende Projekt, bei dem Realschülerinnen und Realschüler die Bedienung von Handys und Tablet-PC‘s erklären, findet ebenfalls immer mehr Anklang. So war zum Beispiel eine Seniorin mit einem Schüler im neuen Rewe-Markt, um den Umgang mit den Selbstscannerkassen und dem Handscanner zu erlernen. Als Dank gab es für die Jugendlichen Chips und Spezi – von der Dame selbst gescannt und bezahlt.

Mittlerweile hat sich eine kleine Gruppe gefunden, die immer zu den Öffnungszeiten kommt – nicht, um etwas richten zu lassen, sondern um zuzuschauen, zu ratschen und einen Kaffee zu trinken. Laves schwärmt von der guten Stimmung bei den Terminen: „An den Samstagen herrscht immer ein ganz besonderes Klima in den Räumen der alten Feuerwehr. So viel Hilfsbereitschaft, gute Laune und das gute Gefühl, etwas für die Mitmenschen zu machen und die Umwelt zu schützen, macht mich immer ganz glücklich.“

Aichacher Repair Café sucht ständig weitere Experten

Das Repair Café bietet keinen Reparaturservice an. Vielmehr unterstützen die Experten mit Erfahrung und Hilfsmitteln bei der Reparatur vor Ort und geben dazu eine Hilfestellung. Das heißt auch, dass die Besucherinnen und Besucher benötigte Ersatzteile selbst besorgen und mitbringen müssen. Blencowe erklärt dazu: „Benötigt zum Beispiel ein Fahrrad eine neue Kette oder der Bettbezug einen neuen Reißverschluss, dann muss man das mitbringen. Natürlich kann man sich auch erst mal nur beraten lassen, ob eine Reparatur überhaupt noch möglich und sinnvoll ist und welche Ersatzteile benötigt werden.“ Es gibt auch Kooperationen mit lokalen Geschäften, in denen diese Ersatzteile vergünstigt besorgt werden können. Weitere Kooperationen sollen folgen.

Das Repair Café im Aichacher Feuerhaus gibt es jetzt seit einem Jahr. Hier hilft Realschüler Timo Kugler einer ratsuchenden Besucherin mit ihrem Handy.

Aktuell bieten Experten ihre Unterstützung an bei Elektrokleingeräten, Nähen, Fahrrädern, Computerhard- und -software sowie beim Umgang mit dem Handy oder Tablet. Weitere Fachgebiete sollen dazu kommen. So werden noch Freiwillige gesucht, die Lust haben, manchmal oder regelmäßig mitzuhelfen – ob bei der Bearbeitung von Holz und Metall, Kaffeemaschinen, Computern, Nähmaschinenspezialisten, Elektronik oder auch für anderes.

Am Samstag ist das Repair Café in Aichach wieder geöffnet

Das Repair Café öffnet jeden ersten Samstag im Monat im Rahmen eines "Second Life Saturday" von 10 bis 14 Uhr (Eingang bis 12 Uhr) im alten Feuerwehrhaus („Feuerhaus“, Martinstraße 15). Neben dem Expertenrat und der Hilfe für Reparaturen soll auch ein Ort für nette Gespräche und einen Kaffee geschaffen werden. Der nächste Termin findet am Samstag, 3. August, statt.