Auf der Straße am neuen Wohnpark in Aichach rollt nun der Verkehr

Am Wohnpark an der Sudetenstraße in Aichach ist die Straße "Zur alten Verzinkerei" für den Verkehr freigegeben. Sie ist die Verbindung zur Franz-Beck-Straße.

Am neu entstehenden Wohnpark an der Sudetenstraße in Aichach wurden inzwischen Teile der Tiefbauarbeiten hergestellt. Am Mittwoch konnte die neu errichtete Straße "Zur Alten Verzinkerei", die die Sudetenstraße mit der Franz-Beck-Straße verbindet, abgenommen und dem Straßenverkehr übergeben werden. Das teilte die Stadt Aichach mit.

Im Wohnpark in Aichach sind vier Gebäude mit 130 Wohneinheiten geplant

Wie berichtet, steht auf dem Gelände inzwischen das erste Gebäude. Insgesamt sollen auf dem etwa 8500 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Sudetenstraße, St.-Helena-Weg und dem Einkaufsmarkt Hit an der Franz-Beck-Straße vier Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Alle vier Gebäude haben vier Etagen und eine Tiefgarage. In dem Wohnpark Sudetenstraße sind fast 130 Wohnungen geplant. Der Straßenname "Zur Alten Verzinkerei" erinnert an die Meisinger-Hallen, die dort vorher gestanden hatten.

Die Straße "Zur alten Verzinkerei" am Wohnpark an der Sudetenstraße in Aichach wurde für den Verkehr freigegeben. Sie stellt die Verbindung von der Sudetenstraße zur Franz-Beck-Straße her, die im Bildhintergrund quer verläuft. Foto: Michael Thalhofer, Bauamt Aichach

Die ersten Gewerbeeinheiten im neuen "Wohnpark Sudetenstraße" auf dem ehemaligen Mea-Gelände sind bereits bezogen. Sie bieten durchweg medizinische Leistungen an. (nsi, bac, drx)