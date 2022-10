Aichach

vor 51 Min.

Bauausschuss stimmt weiterer Änderung für Gebäude in der Bahnhofstraße zu

Plus Nach der umstrittenen Aufstockung des Wohn- und Geschäftshauses an der Bahnhofstraße in Aichach gibt es jetzt eine weitere Neuerung in den Plänen.

Von Claudia Bammer

Einer weiteren Tekturänderung hat die Mehrheit des Bauausschusses für das Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße in Aichach zugestimmt, das auch den sogenannten "Behörden-Satelliten" beherbergen wird. Im April war nach einigen Diskussionen ein weiteres Stockwerk für eine Penthouse-Wohnung genehmigt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

