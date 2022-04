Aichach

Aichacher Bauausschuss stimmt dem vierstöckigen Bürobau jetzt doch zu

Schwarz verhüllt ist der sogenannte „Behördensatellit“ an der Bahnhofsstraße in Aichach.

Plus Darf das Gebäude an der Aichacher Bahnstraße um ein Penthouse erhöht werden? Darüber gibt es schon lange Ärger. Nun kommt Bewegung in die Angelegenheit.

Von Christian Lichtenstern

Seit Monaten sorgt der „Behördensatellit“ für Ärger im Aichacher Stadtrat und seinen Gremien. Jetzt hat der Bauausschuss überraschend die umstrittene Erhöhung des Gebäudes um ein viertes Geschoss mit 8:3-Stimmen durchgewunken. Nur noch Erich Echter (CWG) sowie die beiden FWG-Stadträte Marc Sturm und Georg Robert Jung bleiben bei ihrem Nein. Auch Bürgermeister Klaus Habermann (SPD) stimmte zu und votierte damit gegen die Empfehlung seiner Bauverwaltung.

