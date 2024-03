Aichach

vor 17 Min.

„Behördensatellit“ geht auf Baustelle an Bahnhofstraße in Betrieb

Das Gebäude an der Aichacher Bahnhofstraße ist zwar noch Baustelle, der „Behördensatellit“ im Erdgeschoss und im ersten Stock ist aber bereits in Betrieb gegangen.

Plus Wer bei einer staatlichen Behörde arbeitet, kann tageweise von Aichach aus arbeiten. Am Gebäude selbst wird immer noch gearbeitet.

Von Claudia Bammer

Von außen ist das Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße in Aichach immer noch eine Baustelle, im Inneren ist von der Öffentlichkeit unbemerkt der sogenannte „Behördensatellit“ schon in Betrieb gegangen, bestätigt das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat auf Anfrage unserer Redaktion. Seit 21. Februar können Beschäftigte des Freistaates Bayern tageweise von dort aus arbeiten. Wann das Gebäude selbst, das durchaus umstritten war, fertig wird, dazu gibt es derzeit keine Information.

Im „Behördensatelliten“ gibt es auch einen Besprechungsraum. Foto: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat

Für den Behördensatelliten hat der Freistaat Bayern das Erdgeschoss und den ersten Stock des Wohn- und Geschäftshauses mit einer Fläche von rund 350 Quadratmetern gemietet. Am 21. Februar wurde er eröffnet. Alle Beschäftigten des Freistaats Bayern können hier tageweise außerhalb ihrer regulären Dienststellen tätig sein. Sie können sich so zum Beispiel die Fahrt nach München sparen. Profitieren sollen davon aber auch der Verkehr in der Landeshauptstadt und das Klima. In den vergangenen Wochen erfolgten bereits gelegentliche Buchungen, berichtet die Pressestelle des Ministeriums auf Anfrage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen