Aichach/Dasing

Ein weiteres Logistikzentrum entsteht im Gewerbepark Acht300

So soll die neue Niederlassung im fertigen Zustand aussehen, die die Raben Trans European Germany GmbH derzeit im Gewerbepark Acht300 baut. Über den „Eurohub“ werden die Verkehre nach Österreich, Italien, in die Tschechische Republik und nach Polen abgewickelt.

Plus Auf einer Fläche von rund 25.000 Quadratmetern baut das Logistikunternehmen Raben einen neuen Standort. Zum Start im Februar wird noch Personal gesucht.

Von Claudia Bammer

Im Gewerbepark Acht300 an der B300 beim Gallenbacher Berg entsteht ein weiteres Logistikzentrum. Nach dem Lebensmitteldiscounter Norma und dem Paketdienst DPD sowie der Post, die dort einen Zustellstützpunkt betreibt, baut dort das Logistikunternehmen Raben Group Deutschland, das deutsche Unternehmen der niederländischen Raben Group. Was dort entsteht, ist ein sogenannter Eurohub, ein Sammelpunkt für Waren für Europa. Anfang Februar 2023 soll es in Betrieb gehen.

