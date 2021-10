Gewerbepark Acht300 ist 2023 schuldenfrei

Plus Der Interkommunale Gewerbepark der Stadt Aichach und der Gemeinde Dasing am Gallenbacher Berg baut weiter Schulden ab. 2023 sollen die Kredite abbezahlt sein.

Die letzten Grundstücke im Gewerbepark Acht300 am Gallenbacher Berg wurden 2020 verkauft. Wegen der Verkäufe schließt der Zweckverband "Interkommunaler Gewerbepark im Wittelsbacher Land", dem die Stadt Aichach und die Gemeinde Dasing angehören, das Jahr 2020 mit einem Überschuss von rund 610.000 Euro ab. Das geht aus dem Rechenschaftsbericht hervor, der in der jüngsten Sitzung des Zweckverbands präsentiert wurde.