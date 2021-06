Aichach/Dasing

vor 48 Min.

Post wird jetzt vom Gewerbepark Acht300 aus zugestellt

Plus Die Deutsche Post hat ihre Zustellstützpunkte aus Aichach und Dasing in den interkommunalen Gewerbepark Acht300 am Gallenbacher Berg verlagert.

Die Post kommt jetzt in einem großen Teil des Wittelsbacher Landes aus dem Gewerbepark Acht300 am Gallenbacher Berg: Die Deutsche Post DHL Group hat ihr neues Gebäude in dem interkommunalen Gewerbepark der Stadt Aichach und der Gemeinde Dasing bezogen. Auf dem fast 6000 Quadratmeter großen Grundstück an der Joseph-von-Fraunhofer-Straße sind die bisherigen Zustellstützpunkte aus Aichach und Dasing nun vereint, wie Sonja Radojicic von der Pressestelle der Deutsche Post DHL Group auf Anfrage mitteilt.

Lesen Sie dazu auch Aichach/Dasing Plus Warum nach Norma auch DPD von Augsburg aufs Land zieht

Themen folgen