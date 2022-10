Der Aichacher Kulturförderpreis geht an eine Physikerin und eine Sängerin

Plus Für den Aichacher Kulturförderpreis hat die Jury Janina Maria Schmaus und - als erste Wissenschaftlerin - Professor Monika Aidelsburger ausgewählt.

Ein paar Tränen verdrückte Janina Maria Schmaus vor Freude und Überraschung. Die 33-jährige Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin ist eine von zwei Preisträgerinnen des Kulturförderpreises der Stadt Aichach. Die andere, Professorin Monika Aidelsburger, ist Physikerin und arbeitet in der experimentellen Quantenphysik. Der von der Stadt und der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen gemeinsam ausgelobte Preis ist heuer auf 3000 Euro erhöht worden. Beide Preisträgerinnen werden also mit je 1500 Euro bedacht.