Aichach

vor 34 Min.

Die evangelische Kirche in Aichach hat einen neuen Pfarrer

Plus Ein Jahr nach dem Abschied von Winfried Stahl hat der 33 Jahre alte Harald Baude im September seine Nachfolge angetreten. Es ist seine erste Pfarrstelle.

Von Marina Wagenpfeil

Vor einem Jahr hat sich Pfarrer Winfried Stahl von der evangelisch-lutherischen Gemeinde Aichach-Altomünster verabschiedet und ist mit seiner Frau nach Augsburg gezogen. Ein Jahr war die Pfarrstelle vakant. Doch nun ist wieder Leben in das Pfarrhaus am Jakobiweg in Aichach eingezogen: Zum 1. September hat Harald Baude die Nachfolge von Stahl angetreten. Ab sofort betreut der 33-Jährige gemeinsam mit Pfarrerin Gabriele Buchholz die knapp 4000 Gemeindemitglieder. Baude will aber auch darüber hinaus in der Region präsent sein und viele Dinge weiterführen, die auch unter Pfarrer Stahl bereits Einzug gehalten haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen