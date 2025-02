Nach dem Umzug des Pflegeheims der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Aichach 2022 in den benachbarten Neubau, stand der Altbau kurze Zeit leer. Seit Oktober 2022 dient das Gebäude an der Oskar-von-Miller-Straße als Flüchtlings- und Asylbewerberunterkunft. Das soll es jetzt noch etwas länger bleiben.

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AWO Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Flüchtlingsunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis