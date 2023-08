Aichach

06:00 Uhr

Ein Teil der Elisabethschule zieht nach Friedberg um

Plus Während der Bauarbeiten für die Erweiterung der Förderschule in Aichach werden Klassen in die frühere Vinzenz-Pallotti-Schule ausgelagert. Was dafür nötig ist.

Von Claudia Bammer

Für Klaus Steinhardt fallen die Sommerferien in diesem Jahr etwas kürzer aus: Der Schulleiter der Aichacher Elisabethschule ist noch dabei, mit seinem Team den Umzug eines Teils der Schule nach Friedberg vorzubereiten. Während in Aichach die Bauarbeiten für die Erweiterung der Schule laufen, kommen sieben Klassen in der ehemaligen Vinzenz-Pallotti-Schule, die dem Landkreis Aichach-Friedberg gehört, unter – voraussichtlich für zwei Jahre. Die Elisabethschule ist ein staatlich anerkanntes, privates Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Unterrichtet werden dort Kinder und Jugendliche, die zu ihrer individuellen Lebensbewältigung eine spezielle, intensive und umfassende Förderung benötigen.

Die Schule wurde vom Verein Lebenshilfe Aichach-Friedberg 1985 an der St.-Elisabeth-Straße am Plattenberg in Aichach gebaut. Mittlerweile sind die Klassenräume aber zu klein und entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen, sagt Lebenshilfe-Geschäftsführer Konrad Schwegler. Manche Kinder sind in ihrer Mobilität eingeschränkt oder sitzen im Rollstuhl. Mit einem dreigeschossigen Anbau will die Lebenshilfe die Raumnot beheben.

