Wohnraum für über 500 Menschen: Planungen für altes Schul-Areal starten

Auf dem Gebiet der früheren Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg sind Wohnungen für mehrere hundert Menschen geplant.

Plus Auf 22.000 Hektar nahe der Herrgottsruhkirche entsteht eines der größten Neubaugebiete Friedbergs. Dazu wird es einen Architektenwettbewerb geben.

Südlich der Wiffertshauser Straße wird ein Wohngebiet in die Höhe wachsen, das zumindest der Einwohnerzahl nach die Größe eines Dorfes hat. Je nach Höhe und Dichte der Bebauung sind 150 bis 190 Wohnungen möglich. Das entspricht 440 bis 580 Bewohnerinnen und Bewohnern. Zumindest ein Teil soll geförderter Wohnraum werden, das heißt, dass die Mieten dort günstiger sind. Wie könnten die 22.000 Quadratmeter, auf denen sich momentan die alte Vinzenz-Pallotti-Schule sowie der Verkehrsübungsplatz befinden, gestaltet werden?

Das Areal gehört dem Landkreis, beim Bau bringt sich die Kreis-Wohnbaugesellschaft mit ein. Im Stadtentwicklungsausschuss wurde eine Machbarkeitsstudie der Architektenpartnerschaft Landherr und Wehrhahn vorgestellt. Baureferentin Lillian Sedlmair unterstrich die Bedeutung des für Friedberger Verhältnisse sehr großen Baugebiets in einem gut erschlossenen Areal. Da Wohnraum dringend gebraucht wird, treibe man parallel zu den Planungen das baurechtliche Verfahren mit hoher Priorität voran. Ziel ist, es Ende 2025 abzuschließen. Wie berichtet, werden in dem Bau nach dem Umzug der Pallotti-Schule an den Volksfestplatz vorübergehend Klassen der Aichacher Elisabeth-Schule unterkommen, die erweitert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

