Erntebilanz: Erträge im Landkreis Aichach-Friedberg leiden unter Nässe

Für manche Landwirte im Wittelsbacher Land war es das zweite schwere Erntejahr in Folge. Nach dem Hagelsturm im vergangenen August folgten 2024 massive Niederschläge und ein verheerendes Hochwasser im Juni. Vor allem auf die Getreideernte, aber auch auf die anderen Feldfrüchte hatten die Wassermassen großen Einfluss. Landwirtinnen und Landwirte schildern die Lage.

Der Geschäftsführer des Raiffeisen Agrar-Zentrums Lech-Paar im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen (Standorte auch in Rehling-Oberach und Altomünster-Wollomoos), Peter Bürle, zieht ein bescheidenes Fazit: „Wir haben im gesamten Gebiet eine unterdurchschnittliche Ernte sowohl in der Menge als auch in der Qualität.“ Das betreffe alle Getreidesorten, Sommer- wie Wintergetreide. Geschuldet sei das dem nassen Frühjahr, das die Blüte verregnet habe. Zudem sei das Hochwasser in die Blüte gefallen und habe zu einer schwachen Kornausprägung geführt. „Optisch sah es erst ganz vielversprechend aus, aber dann hat sich schnell große Ernüchterung breitgemacht“, sagt Bürle. Äußerlich sei das Getreide homogen und schön dagestanden, die Ernte enttäuschte dann aber. Insgesamt lägen die Ernteeinbußen zwischen 15 und 20 Prozent.

Getreidegewicht in dieser Ernteperiode unterdurchschnittlich

Auch das Getreidegewicht fiel laut Bürle in diesem Jahr unterdurchschnittlich aus: „Normalerweise haben wir ein Gewicht von 76 Kilogramm Getreide in einem Behälter mit einem Hektoliter (hundert Liter), dieses Mal waren es nur zwischen 70 und 72 Kilogramm.“ Beim Hochwasser ist laut Bürle sein Geschäftsgebiet relativ glimpflich davongekommen. Besonders die kiesigen Böden im Lechfeld hätten das viele Wasser gut weggesteckt. Anders sehe es bei den lehmhaltigeren Böden aus, bei denen das Wasser nicht so gut abfließen konnte. Für zukünftige Ernten sei es aber sehr zuträglich, dass sich der Grundwasserspiegel deutlich erholt habe.

Auch für Wolfgang Teifelhart aus dem Merchinger Ortsteil Brunnen, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, war schon früh klar, dass es „keine Spitzenernte werden würde“. Dafür sei es zu nass gewesen. „Die Aussaat hat zwar noch funktioniert, aber die Niederschläge haben schon im November begonnen. Wir haben gedacht, es hört irgendwann auf, hat es dann aber nicht.“ Der relativ warme Winter habe zu einem frühen Vegetationsstart bei Raps und Getreide geführt. Das kühle Frühjahr habe das Wachstum zwar etwas verlangsamt, aber am Ende trotzdem zu einer früheren Ernte geführt. Durch die häufigen Niederschläge sei der Pilzbefall bei den Pflanzen auch deutlich stärker. Alles zusammengenommen bedeute eine Ernte mit 15 bis 20 Prozent unter dem Normalertrag.

Weizenqualität im Landkreis Aichach-Friedberg nimmt ab

Das nächste Problem für die Landwirtschaft deutet sich aber bereits an. Durch das nasse Frühjahr haben laut Teifelhart einige Pflanzen nicht so tief gewurzelt wie üblich, da das Wasser höher im Boden stand. „Das Wasser wird jetzt an manchen Stellen recht schnell knapp. Besonders bei Kartoffeln, aber auch bei Mais und Zuckerrüben“, sagt Teifelhart. Im Lechfeld sei das bereits der Fall. Der Mais habe das viele Wasser gut verkraftet und sofern es nicht noch zu trocken werde, werde es eine gute Ernte geben. Auch bei den Kartoffeln, besonders im nördlichen Landkreis, sei die Situation noch in Ordnung. Problematisch werde es dann, wenn kein Regen mehr falle.

Anders bei Biokartoffeln: „Da ist die Situation ganz schwierig. Es gibt massive Probleme mit der Krautfäule“, so Teifelhart. Schon jetzt gebe es Bestände mit sehr schlechtem Ertrag. Die Zuckerrüben sind Teifelhart zufolge etwas später dran. Ausschlaggebend dafür sei das kalte und nasse Frühjahr. Problematisch ist für den Kreisobmann inzwischen der Nährstoffgehalt der Böden im Landkreis. Der Regen habe den Stickstoff tiefer in die Böden verlagert, wo er für die Pflanzen schwerer erreichbar sei. „Die Proteingehalte beim Weizen werden schwächer. Die Qualität, die man für Mehl braucht, kann mit der Düngung nicht mehr so gut erreicht werden“, sagt Teifelhart. Besonders in den vielen roten Gebieten, wo wegen erhöhter Nitratwerte im Grundwasser nicht mehr so stark gedüngt werden dürfe, gehe die Tendenz immer mehr in Richtung Futterweizen.

Kreisbäuerin Asum trotz Ernteeinbußen dankbar

Kreisbäuerin Sabine Asum aus Laimering hat im heimischen Landwirtschaftsbetrieb Einbußen von etwa 20 Prozent zu beklagen. Auch die Qualität sei schlechter als gewöhnlich. „Beim Weizen haben wir aufgrund der Witterung die Fallzahlen für Backweizen nicht erreicht“, sagt Asum. Das bedeutet für sie: mehr Futterweizen statt Backweizen. Bei der Gerste sehe es ähnlich aus. Die werde zwar trotz schlechterer Qualität zum Brauen verwendet, der Verkaufspreis sei aber niedriger. Problematisch waren laut Asum die schmalen Ernte-Zeitfenster. Der Regen und die schlechte Befahrbarkeit der nassen Flächen habe es dieses Jahr spannend gemacht.

Die bisherige Ernte sieht Asum mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Wir müssen dankbar sein, dass wir überhaupt solche Ernten eingefahren haben. Wenn man ins Donauries schaut, wo die Flächen teilweise noch unter Wasser stehen, sieht es da ganz anders aus.“ Der Mais sehe in der Höhe bisher sehr gut aus. Final beurteilen könne man das aber erst bei der Ernte, wenn die Kolben zum Vorschein kommen. Bei den Zuckerrüben erwartet Asum wegen nässebedingter Blattkrankheiten ebenfalls Qualitätsverluste. Unterm Strich sei sie aber dankbar: „Wir haben zwar mit Einbußen alles eingebracht, aber es hätte noch schlimmer kommen können.“