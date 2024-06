Spargel und Erdbeeren: Wie das Hochwasser die Landwirte trifft

Erdbeeren haben Hochsaison, die Spargelzeit geht zu Ende. Erzeuger berichten von den Folgen des Hochwassers. Für die Landwirtschaft gibt es ein Hilfsprogramm.

Das Hochwasser im Wittelsbacher Land hat auch Äcker und Wiesen überflutet. Landwirte berichten, was das für Spargel und Erdbeeren, aber auch für andere Kulturen bedeutet. Für die Landwirtschaft wurde bereits ein Hilfsprogramm aufgelegt, wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg mitteilt.

Das Hochwasser hat die Spargelflächen im Landkreis Aichach-Friedberg wenig betroffen, die in Schrobenhausen dagegen schon. Claudia Westner aus dem Kühbacher Ortsteil Haslangkreit, selbst Spargelerzeugerin und Vorsitzende des Spargelerzeugerverbandes Südbayern, berichtet: "Bei einem Vorstandskollegen waren zwei Hektar Spargelfläche überflutet." Viele hätten die Spargelsaison, die eigentlich bis 24. Juni, den Johannistag, geht, frühzeitig beendet. Sie selbst hat am Samstag den letzten Spargel gestochen. Tanja Ostermaier, Inhaberin der Lunz Spargel- und Erdbeerfelder, beendet die Ernte zum 15. Juni.

Obwohl die Spargelstangen laut Westner durch die hohen Dämme mit Nässe verhältnismäßig gut klarkommen, weisen sie bei zu viel Feuchtigkeit Schönheitsfehler auf. Besonders leidet aber die Pflanze selbst unter dem Wasser. Sie wird als Dauerkultur für acht bis zehn Jahre angebaut. "Wenn die Spargelpflanze zu lange im Wasser steht, geht sie kaputt", erklärt Westner. Abhilfe schafft das Abwickeln der Folie und das Auflockern des Bodens, damit die Nässe abfließen kann.

Zwischen den Dämmen muss der Boden nach beendeter Saison 40 Zentimeter tief aufgelockert werden, um Staunässe zu vermeiden. Foto: Alice Lauria (Archivbild)





Es hätte eine gute Erdbeersaison werden können

Erdbeeren reagieren deutlich empfindlicher auf starken Regen und anhaltende Nässe, sagt Tanja Ostermaier. Von sieben Feldern musste sie eines am Schneitbacher Weg in Aichach nach dem Hochwasser komplett schließen. "Die Ernte ist dort total kaputt", berichtet sie ernüchtert. "Wir hatten so schöne Erdbeeren, es hätte ein Bombenjahr werden können."

Auf den anderen sechs Selbstpflückfeldern des Familienbetriebs Lunz in Obergriesbach, die weiterhin geöffnet sind, hat die Nässe den Erdbeeren zugesetzt. Sie faulen schneller, die Pflanzen fallen teilweise auseinander. Hinzu kommt, dass bei dem unbeständigen Wetter weniger Kunden zum Pflücken kommen.

Noch zu Beginn der Saison waren die Erzeuger zuversichtlich, dass ein ertragreicher Sommer bevorsteht. Foto: Alice Lauria

Generell seien weiterhin wunderbare Erdbeeren zu finden, sagt Ostermaier. Man müsse aber mehr Zeit einplanen und länger suchen. Insgesamt sei mehr als die Hälfte der erwarteten Ernte ausgefallen.

In Kissing haben beide Erdbeerfelder geöffnet

Im vom Hochwasser schwer getroffenen Kissing blieben die Erdbeerfelder weitgehend verschont, die Saison geht weiter. Doch auch hier hat die Nässe Pflanzen und Früchten zugesetzt. Josef Asam musste einige Pflanzen entfernen. Der Boden sei so matschig geworden, dass die Laufgänge zwischen den Pflanzenreihen mit Stroh aufgefüllt werden mussten, berichtet der Landwirt. Noch sei nicht abzusehen, was der Regen mit den noch nicht reifen Sorten gemacht hat.

Josef Kraus, der ebenfalls ein Feld in Kissing betreibt, berichtet ähnliches. Keine Überschwemmung, aber auch bei ihm haben die Pflanzen gelitten. "Wir brauchen endlich mehr Sonne, eine trockene Phase", sagt er.

Hochwasserschäden hätten für Landwirtschaft schlimmer ausfallen können

Insgesamt sind nach einer ersten Schätzung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg in den Landkreisen Aichach-Friedberg und Augsburg bis zu 700 Betriebe mit einer Fläche von bis zu 8000 Hektar betroffen; neben gewässernahem Grünland auch bis zu 3000 Hektar Ackerland. Weizen, Gerste, Raps, Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln wachsen dort derzeit, wie Wolfgang Teifelhart aus Brunnen (Merching), Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV), berichtet. "Das Hochwasser war für die Landwirtschaft sicher nicht optimal und auch für die Erträge nicht."

Insgesamt sei die Landwirtschaft im Kreis aber verhältnismäßig glimpflich davongekommen, sagt Teifelhart. "Wir hatten zum Beispiel keinen starken Wolkenbruch, sondern lang anhaltenden Regen. Deswegen gab es nicht viele Abschwemmungen." Auf den Feldern, die relativ schnell wieder trocken wurden, gebe es keine nennenswerten Schäden. Wo hingegen das Wasser mehrere Tage lang stehenblieb, hätten die Pflanzen kaum eine Chance. Das größte Problem sei nicht das Regenwasser gewesen, das nicht schnell genug versickerte, sondern das Grundwasser, das mancherorts noch immer bis dicht an die Oberfläche heranreiche. "Auch wenn man es von außen nicht sieht, stehen die Pflanzen dann trotzdem im Wasser", so Teifelhart. Dadurch faulen die Wurzeln und Pilze befallen die Pflanzen.

Traktoren können zurzeit nicht auf die durchnässten Felder fahren

Weil die meisten Sorten schon eine Weile gewachsen seien, hätten sie einen Großteil des Düngers schon aufgenommen, so Teifelhart. Pflügen, Säen und Düngen seien auf den meisten Flächen bereits erledigt. Deshalb sei es kein Problem, dass die tonnenschweren Traktoren derzeit nicht über die aufgeweichte Erde fahren können. Bei den Wiesen werde man erst in der nächsten Zeit abschätzen können, wie sehr das Gras verunreinigt ist und ob es sich noch als Tierfutter eignet.

Hilfsprogramm für die Landwirtschaft 1 / 6 Zurück Vorwärts Ausgleichsfähig sind nur Schäden durch Hochwasser und Überschwemmung (keine Starkregenschäden)

Ausgleich ab einem Mindestschaden von 5000 Euro je Betrieb (bis maximal 100.000 Euro)

Ausgleichshöhe: bei nicht versicherbaren Schäden 50 Prozent, bei versicherbaren 25 Prozent

Anrechnung anderer staatlicher Hilfsgelder sowie Mittel Dritter (zum Beispiel Spenden)

Die Schadensschätzung ist durch vereidigte Schadensschätzer vorgesehen

Formulare zur Dokumentation der Schäden finden sich unter www.stmelf.bayern.de/foerderung/hilfsprogramm-hochwasser-2024/index.html

Das "Hilfsprogramm Soforthilfe Hochwasser 2024" soll die Schäden durch Überschwemmungen an landwirtschaftlichen Flächen teilweise ausgleichen. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg unterstützt laut einer Mitteilung Landwirte bei der Antragstellung. „Das Wichtigste ist zunächst, dass betroffene Landwirte Ihre Schäden zeitnah und aussagekräftig dokumentieren. Hierbei sind georeferenzierte Fotos entscheidend“, erläutert Behördenleiter Axel Heiß. Die Antragstellung selbst kann voraussichtlich ab Montag, 17. Juni, über das AELF Augsburg erfolgen.