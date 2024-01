Schweres Unwetter richtet im Sommer massive Schäden in Aichach-Friedberg an

Ein schweres Unwetter hält die Bevölkerung und die Einsatzkräfte an einem Wochenende im August in Atem. In Kissing muss nachts sogar ein Seniorenheim evakuiert werden.

Ein schweres Unwetter geht an einem Samstagnachmittag im August über dem Landkreis Aichach-Friedberg nieder. Vor allem die Gegend rund um Kissing ist betroffen. Im Gegensatz dazu kommt der Raum Aichach vergleichsweise glimpflich davon, obwohl die Einsatzkräfte hier ebenfalls viel zu tun haben. So sind die Feuerwehren aller Aichacher Stadtteile Einsatz, weil Wasser und Matsch auf den Straßen stehen oder Bäume umfallen. Im ganzen Landkreis sind etwa 30 bis 40 Feuerwehren wegen des Unwetters gefordert, schätzt Kreisbrandrat Christian Happach später. Über 300 Einsätze fallen ihm zufolge allein zwischen Samstagnachmittag und Sonntag in der Früh gegen 2 Uhr an.

33 Bilder So trifft das Unwetter den Landkreis Aichach-Friedberg Foto: Franz Neuhäuser

Stärker trifft es Mering und den Friedberger Stadtteil Bachern. Hier muss die Durchfahrtsstraße wegen Überschwemmung gesperrt werden. Strom und Telefonnetz fallen aus, der Hagel richtet starke Schäden an. Die Friedberger Polizei berichtet von vielen weiteren Unwetterschäden in ihrem Einsatzbereich: Keller laufen voll, Bäume stürzen um, vor allem der Hagel verursacht teils massive Schäden an Gebäuden, Autos, aber auch in der freien Natur. Tiere kommen ums Leben oder werden verletzt, ganze Felder werden zerstört. Sämtliche Feuerwehren der 13 Friedberger Stadtteile sind von Samstagnachmittag bis in die Nacht im Einsatz. Bis gegen 21 Uhr werden im Stadtgebiet rund 100 Einsätze dokumentiert, mehr als 200 Einsatzkräfte sind beteiligt.

Hagelsturm wütet in Kissing: Seniorenheim musste evakuiert werden

In Kissing hinterlässt der Hagelsturm eine Schneise der Verwüstung. Hier weht er ein Zelt weg, das die Altort-Jugend bereits weitgehend fertig für ihr Fest zum 20. Jubiläum eine Woche später aufgebaut hat. Zu Beginn ist unklar, wie viele Menschen sich vor Ort aufgehalten haben, wie viele verletzt sind oder vermisst werden. Sogar eine Drohne der Polizei kommt bei der Suche nach Vermissten zum Einsatz. Die Rettungskräfte müssen etwa 30 Menschen vor Ort versorgen, zehn werden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettungsdiensten sind im Dienst.

Weil der Sturm das Dach beschädigt hat, muss in Kissing das Seniorenheim Haus Gabriel evakuiert werden. Foto: Christoph Bruder

Besonders schlimm trifft es die knapp über 100 Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims Haus St. Gabriel in Kissing. Hier hat der Sturm das Dach abgedeckt. Noch in der Nacht wird das Heim evakuiert. Die alten Menschen werden in andere, zum Teil weit entfernte Pflegeheime verlegt, andere von Angehörigen abgeholt. Einige müssen bis zum Sonntag in der Mehrzweckhalle ausharren.

Kulturgraben voller Wasser: Spontane Bürgerversammlung in Griesbeckerzell

Auch an weiteren Gebäuden, Privatgrundstücken und Autos in Kissing gibt es immense Hagelschäden. Am Sonntag herrscht im Ort weiterhin Ausnahmezustand. Matthias Rawein, Kommandant der Kissinger Feuerwehr sagt: "So etwas wie dieses Unwetter habe ich in meinen 35 Lebensjahren noch nicht gesehen." Die vielen Schadensmeldungen bringen die Kissinger Rettungskräfte an ihre Grenzen. Zwischen Feuerwehr und Altortjugend gibt es viele personelle Überschneidungen. Daher fehlen viele Mitglieder der Altortjugend, die beim Zeltaufbau verletzt wurden, der Feuerwehr bei der Beseitigung der Unwetterschäden.

In Aichach und einigen umliegenden Gemeinden überfluten Wasser und Schlamm zahlreiche Keller und Straßen. So auch im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell, wo wieder einmal der Kulturgraben voller Wasser steht. Kurzfristig wird am Sonntagmorgen eine Versammlung einberufen, zu der allerdings nur wenige Zuhörerinnen und Zuhörer kommen.

Der Kulturgraben an der Hofgartenstraße in Griesbeckerzell steht nach dem Unwetter voller Wasser. Am Badanger laufen in mehreren Häusern die Keller voll. Foto: Bettina Stief

Schlechte Nachrichten: Keine Fördergelder für Hochwasserschutz in Zell

Bürgermeister Klaus Habermann bringt zu der Versammlung keine guten Nachrichten mit: Eigentlich sollten die Arbeiten für den Hochwasserschutz am Kulturgraben noch in diesem Jahr beginnen. Dem teils verrohrten Kulturgraben sollte dabei mehr Platz eingeräumt werden. Doch anders, als von der Stadt erwartet, hat das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth signalisiert, dass für den ersten Bauabschnitt, den Bau des Regenrückhaltebeckens am Ortsausgang Richtung Edenried, keine Fördergelder zu erwarten seien. Der Bau sei aus Sicht des WWA nicht wirtschaftlich. Die Zuhörer in Zell und der Bürgermeister quittieren diese Auffassung mit Unverständnis. In den darauffolgenden Wochen und Monaten folgen zahlreiche Gespräche mit dem WWA und dem Umweltministerium - auch mit Verweis auf die erneuten Überflutungen im August.

Schon in der Nacht zum Freitag vor dem Unwetterwochenende sind zahlreiche Feuerwehren gefordert: Sturmböen und Gewitter ziehen über das Wittelsbacher Land hinweg. Zahlreiche Bäume stürzen um: In zwei Fällen fallen sie auf Autos, in denen sich Menschen befinden. Eines davon trifft es zwischen Mering und Steinach: Ein Baum kracht auf die Windschutzscheibe, ein zweiter kurz hinter dem Auto auf die Straße, sodass es vorübergehend "feststeckt". Einen zweiten Wagen trifft es auf der Gemeindeverbindungsstraße vom Aichacher Stadtteil Untergriesbach in Richtung Unterwittelsbach. Ein Insasse kann sich nach Angaben der Aichacher Polizei unverletzt befreien.

Der Sturm in der Nacht zum Freitag, 25. August, fegt zahlreiche Dachziegel auf die Koppoldstraße in Aichach. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach ist am Morgen mit ihrer Drehleiter vor Ort und dichtet das Dach ab. Die Koppoldstraße in der Innenstadt bleibt währenddessen gesperrt. Foto: Marina Wagenpfeil

Vor allem im Raum Mering verzeichnen die Einsatzkräfte heftige Sturmschäden. Aber auch im Raum Aichach und Friedberg sind sie gefordert. Nahe dem Aichacher Stadtteil Klingen prallt ein Autofahrer in einen Baum, der quer über der Straße liegt. Im Rehlinger Ortsteil Allmering entdeckt ein Anwohner einen Wohnwagen, der ihm nicht gehört, vor seinem Haus - eine Windböe hat den Wohnanhänger eine leicht abschüssige Straße hinunter geweht.

Viele Feuerwehrler kommen nur wenige Stunden ins Bett. Denn am Freitag stehen für sie und Mitarbeiter mehrerer Bauhöfe zahlreiche Aufräumarbeiten an. So auch in der Aichacher Innenstadt, wo der nächtliche Sturm ein rund acht Meter langes Blech und zahlreiche Dachziegel von einem Haus auf die Koppoldstraße geweht hat.