Aichach-Friedberg

18:08 Uhr

Temperaturen steigen: Hitze kann für manche gefährlich werden

Plus Am Dienstag steigt die Temperatur noch einmal richtig an. Wie ein Seniorenheim, eine Schule und die Stadt mit den hohen Temperaturen umgehen und was ein Arzt rät.

Genau 33,9 Grad Celsius warm war es am Sonntag um 16.54 Uhr in Aichach. Es ist einer der höchsten Werte, die die Wetterstation am Deutschherren-Gymnasium (DHG) im Juli bislang gemessen hat. Am Dienstag soll es noch einmal richtig heiß werden. So sehr manche jetzt den Sommer genießen: Für manche können die hohen Temperaturen auch gefährlich werden.

Die Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg behandeln vermehrt Patienten und Patientinnen, die aufgrund der Hitze ins Krankenhaus kommen, berichtet Martin Müller, Chefarzt der beiden Notaufnahmen. Ins Krankenhaus kämen vor allem ältere, oft pflegebedürftige Menschen mit Dehydrierung. "Das kann vor allem bei der aktuell großen Hitze sehr rasch gehen, wenn die Patienten an fieberhaften Infekten leiden oder an Erbrechen und/oder Durchfall", sagt Müller. "Zudem sehen wir vermehrt Patienten aller Altersklassen mit Kollaps." Das passiere zum Beispiel bei körperlicher Betätigung in der Hitze oder nach längerem Stehen sowie bei Blutdruckentgleisung. Bei Letzterem steigt der Blutdruck in kurzer Zeit über einen bestimmten Wert an.

