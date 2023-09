Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Landtagswahl: Marc Sturm will weniger Bürokratie und mehr Netzausbau

Plus Der 41-jährige Rechtsanwalt Marc Sturm aus Griesbeckerzell ist Direktkandidat der Freien Wähler. Was er über den "Aiwanger-Push" sagt.

Von Claudia Bammer

Er ist 41 Jahre alt, in der Politik aber schon seit 25 Jahren aktiv: der Rechtsanwalt Marc Sturm. Angefangen hat er in der Jungen Union und der CSU. Seit vier Jahren gehört er den Freien Wählern an. Für diese tritt der Griesbeckerzeller bei der Landtagswahl an.

In dem Aichacher Ortsteil ist der gebürtige Münchener aufgewachsen, dort lebt er mit seiner Frau und den vier Kindern. Nach dem Abitur studierte er Jura an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Seit 2010 ist er in Aichach selbstständiger Rechtsanwalt. 2021 promovierte er - neben seinem Beruf und seinem politischen Engagement. Seit 2008 sitzt Sturm im Aichacher Stadtrat, seit 2014 auch im Kreistag. 2014 trat er für die CSU in Aichach zur Bürgermeisterwahl an, unterlag aber dem Amtsinhaber Klaus Habermann ( SPD). 2019 wechselte Sturm im Stadtrat zur Freien Wählergemeinschaft, im Kreistag zu den Freien Wählern. Dort fühlt er sich am richtigen Platz. "Die Diskussionskultur ist eine andere", sagt Sturm. Seit Oktober 2022 ist er FW-Kreisvorsitzender.

