vor 27 Min.

Sturm verlässt die CSU auch im Kreistag

Stadt- und Kreisrat wechselt zu den FW

Nach dem Aichacher Stadtrat verlässt Marc Sturm auch im Kreistag Aichach-Friedberg die CSU-Fraktion. Wie der CSU-Fraktions- und Kreisvorsitzende Peter Tomaschko auf AN-Anfrage berichtet, habe Sturm das ihm gegenüber erklärt. Der 36-jährige Rechtsanwalt aus dem Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell wechselt zur Fraktion der Freien Wähler (FW). „Wir im Kreisvorstand bedauern diesen Schritt, aber das ist seine Entscheidung, begründet durch Aichacher Themen“, sagt Tomaschko dazu.

Im Stadtrat hat sich Sturm, wie Anfang dieser Woche berichtet, der Freien Wählergemeinschaft Aichach und Umgebung (FWG) angeschlossen. Diese gehört zwar nicht den im Landtag vertretenen Freien Wählern an, FWG-Mitglieder gehören im Kreistag aber als Parteilose der FW-Fraktion an. Laut Tomaschko will Sturm CSU-Mitglied bleiben. Sturm selbst war gestern telefonisch nicht erreichbar. Die CSU-Fraktion hat nun 27 Mitglieder, die FW sechs. Tomaschko geht davon aus, dass der Wechsel keine Auswirkungen auf die Sitzverteilung in den Ausschüssen hat. Sturm war Mitglied im Jugendhilfe- und im Kreisentwicklungsausschuss, Vertreter im Bauausschuss und zweiter Vertreter im Kreisausschuss. Diese Positionen werde die CSU-Fraktion neu vergeben.

Das wird auch die CSU-Fraktion im Aichacher Stadtrat tun. Sturms Wechsel kam für Fraktionsvorsitzenden Helmut Beck nicht überraschend. Das habe sich seit längerer Zeit abgezeichnet. (bac)

