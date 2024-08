MVV-AVV-Fusion finden alle gut – Kritik an Kommunikation

Das Projekt, die Nahverkehrsverbünde MVV und AVV zu verschmelzen, finden fast alle gut. In der Augsburger Stadtpolitik herrscht aber Unmut über die Kommunikation des Augsburger Landrats Martin Sailer. Und im Wittelsbacher Land übt die Kreistagsfraktion der Grünen aus dem gleichen Grund Kritik an Landrat Klaus Metzger und empfiehlt ihm seinen Amtskollegen westlich des Lechs als Vorbild. Sailer habe nämlich seine Gremien im Landkreis – vor der Berichterstattung unserer Redaktion – über die Pläne in Kenntnis gesetzt.

Christian Lichtenstern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nahverkehrsverbund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Sailer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis