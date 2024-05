Schlechte Wetterprognose: "Future fair" ist abgesagt

15 bis 20 Aussteller sollten sich am Sonntag im Aichacher Stadtgarten bei einem "Ja-Markt für Zukunft" präsentieren. Zwei Filme im Kino sind dennoch zu sehen.

Ein Markt der Möglichkeiten sollte die erste Messe "Future fair – Ja-Markt für Zukunft" sein, die das Forum Zukunft und die Kreisgruppe Aichach-Friedberg im Bund Naturschutz für Sonntag, 2. Juni, im Aichacher Stadtgarten geplant hat. 15 bis 20 Aussteller wollten dabei sein. Jetzt haben die Organisatoren die Veranstaltung abgesagt, wie Martin Horack von der Gemeinschaft Schloss Blumenthal, der zum Organisationsteam gehört, mitteilt.

BN-Kreisvorsitzender Ernst Haile, der ebenfalls zum Organisationsteam gehört, schreibt: "Sehr, sehr schade, doch leider macht uns die Wetterprognose für kommenden Sonntag einen Strich durch die Rechnung." Für die nächsten Tage bis einschließlich Sonntag sind für Aichach durchgehende Regentage angesagt. "Es wird auf der Wiese im Aichacher Stadtgarten zu nass für unser Nachhaltigkeitsfest", so Haile.

"Future fair" in Aichach stößt auf viel Zuspruch

Positiv war für ihn der Zuspruch, auf den die Messe schon bei den Vorbereitungen gestoßen ist. Erfreulicherweise habe das Organisationsteam mit viel ehrenamtlicher Hilfe über 30 aktiv Teilnehmende mit Ständen und Aktionen gewinnen können. Das Team entwickelte einen ausgeklügelten Standplan für den Stadtgarten und laut Haile ein sehr ansprechendes Programm.

"Die Organisation steht also", schreibt Haile. Damit soll "Future fair" dann doch noch heuer an einem sonnigen Wochenende im September stattfinden. Sobald der Termin feststeht, wird er bekannt gegeben. Der BN-Kreisvorsitzende: "Trotz der Absage freuen wir uns jetzt schon darauf, wenn dann alle Stände und Aktionen wieder dabei sein werden."

Filme laufen im Aichacher Kino am Samstag

Von der Absage nicht betroffen, sind zwei Sonderfilme, die das Cineplex Kino Aichach am Samstag, 1. Juni, zeigt. Um 10.30 Uhr wird „The North Drift – Plastik in Strömen“ gezeigt. Filmemacher Steffen Krones macht sich darin nicht nur Gedanken über die Menge der Dinge, die an die Nordkünste angeschwemmt werden, sondern auch über deren Geschichte und Herkunft. Um 18 Uhr läuft „Das Kombinat – kann Wirtschaft auch solidarisch?“ Der Dokumentarfilm begleitet über einen Zeitraum von neun Jahren das Kartoffelkombinat aus München auf seiner Reise von der idealistischen Idee zur solidarischen Landwirtschaft. (AZ)