Zum Jubiläum eröffnen in Blumenthal ein Hofladen und eine Ziegenkäserei

Seit 15 Jahren gibt es das Gemeinschaftsprojekt Blumenthal. Mit dem Jubiläum feiert die Gemeinschaft eine Erfolgsgeschichte.

Schloss Blumenthal hat eine lange Geschichte. 200 Jahre besaßen es die Fugger und über 500 Jahre der Deutschher­ren­orden. Daneben fallen 15 Jah­re Blumenthaler Gemeinschaft ver­meintlich nicht ins Gewicht. Aber die vergangenen eineinhalb Jahrzehnte waren eine unglaub­liche Erfolgsgeschichte. Den An­fang hatten damals acht Familien gemacht. Heute leben 47 Erwach­sene und 30 Kinder zusammen mit weiteren Mietern in Blumen­thal. Viele von ihnen arbeiten auch dort.

Am Wochenende haben die Be­woh­nerinnen und Bewohner ihr Gemeinschaftsprojekt groß gefei­ert. Am Sonntag gab es einen Tag der offenen Tür, an dem es viel zu sehen gab. Tino Horack, Vor­stands­mitglied der Genossenschaft Schloss Blumenthal und Geschäftsfüh­rer des Schlosshotels und Gast­hau­ses, führte stündlich interes­sierte Besuchergruppen über das Gelände. Der einzige Raum, der in Blumenthal heute nicht mehr ge­nutzt wird, befindet sich im Turm am Eingang: Die Gefäng­nis­zelle ist noch aus einer Zeit, als Blumenthal die "Niedere Gerichts­barkeit" hatte. Alle anderen Räu­me sind dringend gebraucht.

15 Jahre Gemeinschaftsprojekt Blumenthal: Tino Horack (Mitte) führte stündlich Besuchergruppen über das Gelände. Das kleine Fenster im Turm gehört zur jetzt nicht mehr genutzten Gefängniszelle. Foto: Brigitte Glas

Die Schlosskirche, das Hotel und die Gaststätte sind geradezu ideal für Hochzeiten. 60 bis 80 Paare ma­chen davon jährlich Gebrauch. Es ist ein besonderes Ambiente. Von den 40 Zimmern des vor acht Jah­ren eröffneten Hotels gleicht kei­nes dem anderen. Künstler haben sie individuell gestaltet. In der Gast­stätte mit dem großen Bier­garten wird biologisch mit regio­nalen oder eigenen Zutaten ge­kocht. Die eigenen Produkte kom­men vom eigenen, kürzlich er­wei­terten Biohof.

Eine Herde Ziegen liefert Milch für die eigene Käserei

Neben der Land­wirt­schaft und der Gärtnerei gibt es neuerdings eine Herde Ziegen, deren Milch in einer eigenen Kä­serei verarbeitet wird. Ganz neu ist der Hofladen, der jetzt zum Ju­biläum eröffnet wurde. Dort gibt es auch Apfelsaft. Um den Kindern zu zeigen, woher der kommt, dur­f­ten sie selbst an einer Presse Hand anlegen.

15 Jahre Gemeinschaftsprojekt Blumenthal: Zum Jubiläum durfte die neue Ziegenherde in den Schlosshof. Foto: Brigitte Glas

Nicht wegzudenken sind die vielen Veranstaltungen in Blumenthal. Da wären die eigene Akademie mit zahlreichen Kursen und etwa 250 Firmenseminare großer Kon­zerne. Dafür wurde ein eigenes Seminargebäude gebaut. Kon­zerte runden das Programm ab, wie zum Beispiel das Musikfest mit klassischer Musik einmal im Jahr.

Die Bewohner pflegen das Gelän­de selbst, dulden aber auch Wild­wuchs. "Wir denken auch an die Artenvielfalt", so Horack. Der öko­logische Gedanke bestimmt das Leben in Blumenthal.

Blumenthal verschreibt sich der Gemeinwohlökonomie

Die Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen des sozial-ökologisch orientierten und innovativen Mehrgenerationenprojekts hatten schon am Samstag begonnen. Tino Horack begrüßte die zahl­reichen Gäste, die nach den Zie­len der Gemeinwohlökonomie-Bewegung eingeladen waren, nämlich alle, die Berührung mit Blumenthal haben wie Bewohner und Kunden, aber auch Lieferan­ten oder Mitbewerber. Das Ge­samt­projekt habe fünf Dimensio­nen: sozial, ökologisch, gemein­wohlorientiert ökonomisch, Kunst und Kultur, Gesundheit und Bewusstsein. Ein Meilenstein sei jetzt die Eröffnung der Käserei und des Hofladens und die Einweihung der Biohof-Genos­senschaft mit Ziegenhaltung.

Horack verwies auf Herausforderungen und Chancen der Vielfältigkeit innerhalb einer Gemeinschaft. Er sieht Blumenthal als Abbild der ganzen Gesellschaft. "Zusam­men­kommen ist ein Beginn, Zusam­menbleiben ist ein Fortschritt und Zusammenarbeiten ist ein Erfolg", zitierte er Henry Ford. Er musste aber auch zugeben, dass es nicht immer einfach gewesen sei. Am Samstag erklärte Christian Felber, Mitinitiator der Gemeinwohlökono­mie-Bewegung in seinem Festvor­trag die "Vision einer Gemeinwohl­region". Zudem gab es eine Aus­stellung zu eben diesem Thema "Die Welt steht Kopf" zu sehen.

Stellvertretender Landrat: "Eine Perle im Wittelsbacher Land"

Der stellvertretende Landrat Man­fred Losinger lobte Blumenthal als "eine unserer Perlen im Wittels­ba­cher Land".

Wie geht Saft pressen? Viola (Mitte) und Vitus probierten es aus. Foto: Brigitte Glas

Oliver Alletsee, der Vorsitzende des Bioland-Landes­verbandes Bayern und Ge­schäfts­führer des Bioland Erzeugerrings Bayern, stellte klar: "Der Weg, den wir gemeinsam gehen müssen, ist der ökologische Weg." Sandra Le­dermüller von der "Ökomodellre­gi­on Paartal" zeigte die Säulen der Ökomodellregion auf. Auch sie lob­te die Blumenthaler: Die Wert­schöpfungskette vom Acker auf den Teller sei grandios realisiert.

Wer den Tag der offenen Tür ver­säumt hat, muss nicht auf den nächsten warten. Jeden Sonntag um 14 Uhr gibt es Führungen durch das Schlossgut.