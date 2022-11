"Paargold" in der Stimme: Zwei junge Sängerinnen bezaubern ihr Publikum

Plus Der bekannte Konzertgitarrist Peter Maklar aus Aichach hat zwei junge talentierte Sängerinnen entdeckt. Eine von ihnen erzählt, welches Ziel sie hat.

Beginnen wir Christine Bioleks Geschichte mit ihrem "Entdecker" Peter Maklar: Der Aichacher Konzertgitarrist ist bekannt für seine virtuose Fingerfertigkeit. Als die eine Hälfte des Gitarrenduos Gruber & Maklar hat er es – mit Christian Gruber aus Landsberg – zu internationaler Anerkennung gebracht. Auf regionalen Bühnen ist er seit mehr als 15 Jahren erfolgreich mit dem Schrobenhausener Liedermacher Kurt Schwarzbauer unterwegs. Dass Maklar auch ein besonderes Fingerspitzengefühl beim Erkennen von musikalischen Talenten hat, beweist der 58-Jährige mit seinem neuen Projekt "Paargold".