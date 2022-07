Wo die Stadt Aichach Solarparks will - und wo nicht

Plus Für Freiflächen-Photovoltaikanlagen erstellt Aichach einen Kriterienkatalog. Der Entwurf wird im Bauausschuss schon kontrovers diskutiert.

21 Hektar waren dem Aichacher Stadtrat zu viel: So groß - wie etwa 29 Fußballfelder - sollte eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zwischen dem Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach und Kühbach werden. Die informelle Anfrage dafür hat der Stadtrat vor etwa einem Jahr abgelehnt. Weil der Stadtrat erwartete, vermehrt mit solchen Anträgen zu tun zu haben, beschloss er gleichzeitig, einen Kriterienkatalog dafür aufzustellen, wo im Aichacher Stadtgebiet Solarparks denkbar sind und wo nicht. Im Bauausschuss wurde der Entwurf dafür am Mittwochabend vorgestellt.