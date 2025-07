Bieranstich auf dem Volksfest: Jetzt beginnt die Aichacher „Wiesn“

Schon am Mittwochabend anstatt am Donnerstag beginnt das Aichacher Volksfest. Dafür gibt es den traditionellen „Maurermontag“, bei dem Handwerker, Firmen und Feierwütige zusammenkommen, dieses Mal nicht. Letzter Tag des Volksfestes ist Sonntag, 20. Juli. Es ist das zweite Volksfest für Michaela Kemper mit ihrem Festzeltbetrieb Lanzl als Festwirtin. Auch heuer arbeitet sie mit der Brauerei Unterbaar zusammen. Die Maß kostet heuer 11,80 Euro.

Los geht es am Mittwoch, 16. Juli, um 18 Uhr mit dem Standkonzert der Stadtkapelle vor dem Alten Rathaus am Stadtplatz und Freibierausschank der Brauerei Unterbaar. Gegen 18.30 Uhr setzt sich der große Festzug zum Volksfestplatz in Bewegung – musikalisch begleitet von der Stadtkapelle. Gegen 19 Uhr sticht Bürgermeister Klaus Habermann das erste Fass Bier an. Auch im Festzelt spielt die Stadtkapelle.

Malle-Party für die Jüngeren, die Achtaler für die Senioren

Am Donnerstag, 17. Juli, legt ab 19 Uhr DJ Bartho bei der Malle Party Musik für die jüngere Generation und Junggebliebene im Festzelt auf.

Am Freitag, 18. Juli, spielen am Seniorentag, der um 11.30 Uhr beginnt, die Achtaler: Rob und Bob aus Gebenhofen. Seniorinnen und Senioren, die über 70 Jahre alt sind, haben von der Stadt eine Einladung für ein Hähnchen und eine Maß bekommen. Um 14 Uhr bgrüßt der Bürgermeister mit dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Altbayern, Nils Niermann, die Gäste. Um 19 Uhr schließt sich der Tag der Betriebe und Vereine mit der Stimmungsband Manyana an.

Sportschützengau feiert sein Jubiläum auf dem Aichacher Volksfest

Der Samstag, 19. Juli, steht im Zeichen des Gaujubiläums der Schützen. Der Sportschützengau Aichach feiert mit Musikkapelle und einem Festzug um 11.30 Uhr seinen 100. Geburtstag. Parallel findet ab 14 Uhr der Familiennachmittag statt, bei dem es im Festzelt vergünstigtes Essen und ermäßigte Preise bei den Fahrgeschäften im Vergnügungspark gibt. Das Marionettentheater führt gegen 17 Uhr im Festzelt „Der kleine Eisbär“ auf. Ab 19 Uhr spielt die junge Band i-Düpferl Party-Pop.

Am letzten Tag, Sonntag, 20. Juli, hält Stadtpfarrer Herbert Gugler um 10.30 Uhr die Festmesse im Zelt. Musikalisch umrahmt von der Stadtkapelle, die auch das Mittagskonzert gibt. Zum Ausklang spielt die Blaskapelle Haunswies ab 17 Uhr.