Das Aichacher Volksfest hat eine neue Festwirtin

Für die nächsten drei Jahre ist die Lanzl Gastronomie aus Ingolstadt Festwirt auf dem Aichacher Volksfest. Der Termin für dieses Jahr steht schon fest.

Das Aichacher Volksfest hat einen neuen Festwirt: Die Lanzl Gastronomie GmbH aus Ingolstadt richtet das Volksfest in den Jahren 2024 bis 2026 aus. Das gab Bürgermeister Klaus Habermann am Freitag bekannt. Der Vergabe für die drei Jahre hat der Aichacher Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung zugestimmt, so Habermann. Am Freitag wurde der Vertrag unterzeichnet.

Von 2019 bis 2022 hatte die Lanzl Gastronomie schon einmal für die Bewirtung im Festzelt gesorgt, damals in Zusammenarbeit mit dem Kühbacher Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz, der von 2013 bis 2023 Festwirt des Aichacher Volksfests war. Von Beck-Peccoz hatte dabei mit verschiedenen Gastronomen zusammengearbeitet.

2023 hatte er allerdings die Bewirtung kurzfristig selbst übernehmen müssen – mit Hilfe der Brauereimitarbeiter und örtlicher Vereine. Noch mal könne er das allerdings nicht garantieren, hatte er im Dezember 2023 gesagt, als das Volksfest für die Jahre 2024 bis 2026 neu ausgeschrieben wurde. Er kündigte an, sich nicht erneut zu bewerben.

Familie Kemper mit ihrer Lanzl Gastronomie übernimmt in Aichach

Jetzt übernimmt Michaela Kemper mit ihrer Schwester und der Lanzl Gastronomie als Festwirtin ganz. Als Festwirtin ist sie auch für den Vergnügungspark und das Programm im Zelt verantwortlich. Wie Habermann berichtet, gab es mehrere Bewerbungen und auch mehrere Gespräche. Die Entscheidung für die Lanzl Gastronomie fiel laut Habermann, "weil wir sie kennen und sie aus der Region sind".

Die Lanzl Gastronomie richtet auch das Volksfest in Schrobenhausen aus. Den Festzeltbetrieb hat Georg Lanzl, Gastwirt und Metzgermeister aus Schrobenhausen, 1956 mit seiner Frau Anna gegründet. Ab 1972 konzentrierte er sich ganz auf seine Arbeit als Festwirt. Nach seinem Tod führte Anna Lanzl den Betrieb mit ihren beiden älteren Kindern Marianne und Georg weiter. Anna Lanzl starb 2007. Heute ist Michaela Kemper, die jüngste Tochter von Anna und Georg Lanzl, Geschäftsführerin.

Das Aichacher Volksfest findet an fünf Tagen im Juli 2024 statt

Beibehalten wird in Aichach die verkürzte Dauer. Erst 2023 war das Volksfest auf Initiative des Kühbacher Brauchereichefs von elf auf fünf Tage verkürzt worden. Das habe sich positiv bewährt, sagt Habermann. Festgehalten hat der Stadtrat am angestammten Termin in der zweiten Juliwoche. Das Volksfest findet von Donnerstag, 11. Juli, bis Montag, 15. Juli, statt.