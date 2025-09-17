Icon Menü
Aiwanger fordert bei Schützenjubiläum in Sulzbach: Sicherheit, Steuern und EU-Kritik

Sulzbach

Politischer Abschluss des Schützenjubiläums mit Aiwanger

Zum Abschluss des Jubiläumsfestes der Adlerhorst-Schützen spricht Hubert Aiwanger im Festzelt in dem Aichacher Ortsteil Sulzbach. Mit markigen Sätzen erntet er viel Applaus.
Von Claudia Bammer
    Festdamen begleiteten Hubert Aiwanger zu Blasmusik der Haunswieser Kapelle „Da Oa und die Andan“ auf die Bühne: Der FW-Chef sprach beim Politischen Abend zum Schützenjubiläum in Sulzbach.
    Festdamen begleiteten Hubert Aiwanger zu Blasmusik der Haunswieser Kapelle „Da Oa und die Andan“ auf die Bühne: Der FW-Chef sprach beim Politischen Abend zum Schützenjubiläum in Sulzbach. Foto: Erich Echter

    Die „hübschen Festdamen“ beim Jubiläum des Schützenvereins Adlerhorst Sulzbach hatten es Hubert Aiwanger besonders angetan: Gleich mehrmals erwähnte der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Chef der Freien Wähler (FW) sie in seiner Rede beim Politischen Abend im Festzelt und wähnte sich gar an der „Himmelspforte“ angekommen. Dabei war ihm wohl bewusst, dass das nicht ganz politisch korrekt sei. „Aber ich tu‘s trotzdem, weil mir des wurscht is“, sagte er unter Applaus und gab damit die Tonlage für seine Rede vor, die etwa 1000 Besucherinnen und Besucher hören wollten. Der Abend war der Abschluss des Jubiläumsfestwochenendes.

