Eine Liste, ein Bürgermeisterkandidat: Die Nominierung ist unter Dach und Fach

In Adelzhausen gibt es bei der Kommunalwahl im kommenden März einen Wechsel im Bürgermeisteramt. Amtsinhaber Lorenz Braun wird nach 18 Jahren im Amt nicht wieder kandidieren. Nun ist ein potenzieller Nachfolger nominiert: Johannes Treffler aus Burgadelzhausen. Er machte in der Nominierungsversammlung der Parteilosen Wählergemeinschaft (PWG), bei der auch die Gemeinderatsliste aufgestellt wurde, deutlich, was ihm besonders wichtig ist.

Braun, der als Wahlleiter fungierte, sagte, seine 18 Jahre als Bürgermeister seien eine schöne Zeit gewesen. Doch jetzt sei es an der Zeit, „diesen schönen Job jemand anderem zu übergeben“. Er freute sich über das große Interesse an der Versammlung. Rund 130 Besucherinnen und Besucher waren gekommen. Von ihnen erhielt Treffler ein starkes Votum. 116 Stimmberechtigte gaben dem 44-Jährigen ihre Stimme.

Johannes Treffler hat zwei große Leidenschaften

Treffler machte deutlich, dass ihm die Vereine ein großes Anliegen sind. Fußball ist eine seiner zwei großen Leidenschaften. Seine Jahre, als er beim BC Adelzhausen Fußball gespielt habe, seien prägend gewesen, „weil ich das Vereinsleben kennengelernt habe“, erklärte er. Schon deshalb habe er ein großes Herz für die Vereine der Gemeinde, die er als Aushängeschilder bezeichnete.

Seine andere große Leidenschaft gilt der Landwirtschaft. Weshalb der 44-Jährige nach dem Abitur am Deutschherren-Gymnasium in Aichach auch Agrarwissenschaften an der Technischen Universität München studierte und das Studium mit einem Diplom abschloss. Treffler arbeitete am Landwirtschaftsamt in Pfaffenhofen/Ilm, in der Regierung von Schwaben und leitet heute das Ressort Bayerische Agrarpolitik und Sonderaufgaben im Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Wird der dreifache Vater zum Bürgermeister gewählt, will er dort mit reduzierter Stundenzahl tätig bleiben und die Gemeinde, wie sein Vorgänger, ehrenamtlich führen. Das habe er bereits mit seiner Chefin, der Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, besprochen, sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion.

Neben den Vereinen, die Treffler als Rathauschef nach Kräften unterstützen möchte, ist es ihm auch wichtig, dass die drei Feuerwehren der Gemeinde gut ausgerüstet sind. Mit der Adelzhausener Wehr habe bereits ein Dialog wegen der Bedarfsplanung begonnen, informierte er die Anwesenden. Ein Thema, das ebenfalls auf die Gemeinde zukommen wird, ist die verpflichtende Ganztagsbetreuung für alle Grundschüler ab 2030. „Wie wir das machen, wird uns personell und räumlich vor Fragen stellen“, war sich Treffler bewusst.

Bürgermeister Braun freut sich über viele Namen auf der Liste

Aus seiner beruflichen Erfahrung weiß der 44-Jährige, dass es keineswegs selbstverständlich sei, dass Bürgermeister Braun „eine Gemeinde ohne Investitionsstau“ übergebe. „Wir müssen nichts aufholen, sondern dürfen weiterentwickeln“, freute er sich. Treffler, der mit seiner Familie in Burgadelzhausen lebt, ist seit zwölf Jahren Gemeinderat. Hinter den Kulissen sei bisweilen im Gremium intensiv diskutiert worden, sagte er und ergänzte: „Jeder hat das Beste für die Gemeinde im Auge gehabt. Das ist die Grundlage dafür, dass ich mir ein Bürgermeisteramt vorstellen kann.“

Wahlleiter Braun erinnerte sich an die Nominierung vor sechs Jahren. Damals seien nur etwa halb so viele Menschen dabei gewesen. Damals war es auch nicht so einfach, die Liste mit Kandidaten und Ersatzkandidaten zu besetzen. Das war diesmal ganz anders. Innerhalb weniger Minuten standen die 23 Namen für die Liste fest. Bis auf Wolfgang Schroll und Georg Dollinger kandidieren alle Gemeinderäte wieder. Schroll war 18 Jahre lang Mitglied des Gremiums, Dollinger sogar 42 Jahre lang.

Seit der Kommunalwahl 2020 ist die PWG die einzige Gruppierung im Gemeinderat. Ein Jahr vorher hatte sich die zweite Gruppierung, die Alternative Adelzhausen, aufgelöst und die drei Gemeinderäte der Liste waren in die PWG mit aufgenommen worden. Zwölf der Kandidaten auf der Liste werden im März 2026 in den Gemeinderat gewählt. In welcher Reihenfolge die Namen stehen, wurde durch eine Mehrheitswahl entschieden. Die meisten Stimmen bekam Gemeinderat Anton Schieg, der die Liste auf Platz eins anführt. Bei den Frauen haben sich neben Gemeinderätin Alexandra Mahl auch Andrea Pfaffenzeller und Christina Greppmair aufstellen lassen.

Kandidatenliste zur Gemeinderatswahl 1 Anton Schieg 2 Simon Konrad 3 Andrea Pfaffenzeller 4 Benjamin Müller 5 Andreas Menhart 6 Tim Kuhn 7 Anton Held 8 Simon Braun 9 Sebastian Schmaus 10 Alexandra Mahl 11 Raik Sämisch 12 Xaver Oswald 13 Peter Haug 14 Timo Treffler 15 Oliver Besler 16 Max Mayer 17 Josef Mahl 18 Christina Greppmair 19 Bernhard Oswald 20 Christian Nern 21 Peter Nold 22 Max Ketzler 23 Werner Zeller