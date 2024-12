Neue Ideen beleben die Aichacher Geschäftswelt

Das Jahr hat für die Aichacher Geschäftswelt alles andere als gut begonnen. Nach mehr als 40 Jahren schloss das Modehaus Rübsamen seine Pforten und hinterließ eine schmerzliche Lücke im Modeangebot der Stadt. Mit dem Sportgeschäft Anneser machte ein weiteres Traditionsgeschäft zu. Beide in bester Lage am Stadtplatz. Dass sich bei beiden Leerständen in diesem Jahr etwas getan hat, ist eine ausgesprochen gute Nachricht für Stadt und Umland.

