Seifenblasen und Wasserspiele beim Elfenfestival

„Hallo Baum“ und „Darf ich dir an die Nase tippen?“, rufen die Kinder, die sich um eine grüne Gestalt im Hof von Schloss Blumenthal scharen. Die grüne Gestalt ist eine Wald-Koboldine, die am Wochenende das Elfenfestival in Blumenthal besucht. Es steht heuer unter dem Motto „Wasser ist unsere Kraft“. Wasser und vor allem Schatten stehen bei den hochsommerlichen Temperaturen während der drei Festivaltage bei den Tausenden von Besucherinnen und Besuchern hoch im Kurs.

Mit phantasievoll gestalteten Schirmen sind Monika Krucker, Jutta Nack und Ute Elvert ausgerüstet. Jedes Jahr reisen die drei aus Schondorf am Ammersee zum Elfenfestival an. Immer kreativ verkleidet als Elfen, mit Blumenschmuck im Haar und natürlich spitzen Ohren. „Wir haben Spaß am Verkleiden“, erklären die drei.

Icon Vergrößern Von der Wald-Koboldine waren vor allem die Kinder fasziniert. Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Von der Wald-Koboldine waren vor allem die Kinder fasziniert. Foto: Gerlinde Drexler

Wegen der Hitze haben sie heuer allerdings auf das große Make-up verzichtet. Jutta Nack hat dafür eine Elfenpistole dabei, mit der sie Seifenblasen „schießen“ kann. Kaum lässt sie die erste Salve los, ist sie schon von Kindern umringt, die von dem Kugel-, nein Blasenhagel, begeistert sind. „Wir sind halt verrückt“, sagen die drei Frauen und lachen. Mit 60 plus würde man sich das trauen. „Das hält jung“, sind sie sicher.

Der Innenhof von Blumenthal verwandelt sich in eine andere Welt

Hannah Runkist aus der Nähe von München ist mit ihrer kleinen Familie zum ersten Mal auf dem Elfenfestival. „Es ist fantastisch, gerade für Kinder“, ist ihr Eindruck. „Alles ist so liebevoll gestaltet, besonders der Elfenpfad.“ Sie kann sich auf jeden Fall vorstellen, im nächsten Jahr noch einmal nach Blumenthal zu kommen.

Icon Vergrößern Auf der Hauptbühne gab es verschiedene musikalische Darbietungen. Unter anderem ein meditatives Mit-Sing-Konzert. Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Auf der Hauptbühne gab es verschiedene musikalische Darbietungen. Unter anderem ein meditatives Mit-Sing-Konzert. Foto: Gerlinde Drexler

Tritt man durch das Tor in den Innenhof des Schlosses, ist es, als ob man eine andere Welt betritt. Wesen mit spitzen Ohren, feenhaften Kleidern, Flügeln und zart bemalten Gesichtern wandern ganz selbstverständlich zwischen den Besuchern umher. Überall sind Zelte aufgebaut, in denen zum Beispiel Märchen erzählt oder Feentänze eingeübt werden. Ein Rasensprenger in der Mitte des Innenhofs ist bei der Hitze eine Hauptattraktion für Kinder, die dort ausgelassen mit dem Wasser spielen. Im Kinderdorf können sie aber auch bei Wasser-Meditationen mitmachen, Mandalas malen oder die Elemente durchs Theater erleben.

Viele Besucher haben sich in den Schatten der Bäume zurückgezogen und machen es sich dort auf Decken bequem. Auf der Hauptbühne ist ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten, Elfen-Reigentänze werden hier aufgeführt oder eine Heilsession mit Naturwesen angeboten. Im Biergarten ist Elfenmusik zu hören. Auf dem ganzen Festivalgelände herrscht eine entspannte Ruhe, die das Ehepaar Schurtzmann aus dem Raum Landshut schwer beeindruckt. „Obwohl es so viele Leute sind, ist alles ganz gelassen“, staunen sie.

Icon Vergrößern Die 36-jährige Steffi aus Altomünster und ihre Mutter Sabine hatten sich bei ihren Kostümen an Fotos aus dem Vorjahr orientiert. Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Die 36-jährige Steffi aus Altomünster und ihre Mutter Sabine hatten sich bei ihren Kostümen an Fotos aus dem Vorjahr orientiert. Foto: Gerlinde Drexler

Das finden auch Cerid Dieterle aus Waiblingen und ihre Freundin, die nur ihren Spitznamen „Maehchick“ verraten will. Die beiden kommen jedes Jahr zum Elfenfestival, weil es so „zauberschön“ ist. Ein besonderer Höhepunkt ist für die beiden der Elfenpfad, der jedes Jahr anders gestaltet sei. „So werden wir immer wieder überrascht.“ Superschön sei auch das Glasschalenkonzert in der Kirche gewesen.

Besucherinnen des Elfenfestivals schätzen die Atmosphäre

Was die beiden an dem Festival immer wieder beeindruckt, ist die ruhige Atmosphäre. „Jeder ist jedes Freund und es gibt kein Gezoffe.“ Ein Gang über das Festivalgelände sei fast wie Meditation, finden sie. Obwohl sie sich auch als Elfen verkleidet haben, wollen sich die beiden über 60-Jährigen nicht so bezeichnen. Elfen seien doch eher junge, zarte Wesen, überlegen sie und ordnen sich dann lachend als „weise Elfen“ ein.

Icon Galerie 24 Bilder Tausende Besucher tauchen beim Elfenfestival auf Schloss Blumenthal bei Aichach in die Welt der Fabelwesen ein. Wir zeigen die schönsten Bilder.

Zwei, die nicht genau wussten, was sie erwartet, sind die 36-jährige Steffi aus Altomünster und ihre Mutter Sabine aus Pfaffenhofen an der Ilm, die das erste Mal in Blumenthal sind. Sie hätten sich Fotos aus dem Vorjahr angesehen und diese als Vorlage für ihre Verwandlung in Elfen genommen, erzählen die beiden. Am Elfenfestival gefällt ihnen, dass alles so liebevoll gestaltet ist. „Die Details, das ist der Wahnsinn“, sagen die beiden. „Ein tolles Fest.“ Sie hätten sich schon einige Ideen für nächstes Jahr geholt, freuen sie sich.