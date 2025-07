Frau fährt vor der Notaufnahme mit abgemeldetem Auto Rentnerin an

Mit einem abgemeldeten Auto soll eine 44-jährige Autofahrerin im März vor dem Aichacher Krankenhaus eine 74-jährige Rentnerin angefahren und dabei leicht verletzt haben. Nun musste sich die Frau wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Aichach verantworten.

Staatsanwältin Lea Buchholz warf der Mutter eines Kleinkindes und eines minderjährigen Stiefsohns vor, beim Wegfahren mit ihrem Auto die Rentnerin am Schienbein verletzt zu haben. Die Verletzung sei entstanden, als die geöffnete Fahrertür der Frau gegen das Bein der Seniorin stieß.

Die 74-Jährige verständigt die Polizei

Die Rentnerin schilderte dem Gericht, sie habe beobachtet, wie die Angeklagte mit einem Auto ohne Kennzeichen neben ihr einparkte. Sie verständigte umgehend die Polizei, sollte bis zu deren Eintreffen vor Ort bleiben und die Situation beobachten.

Als die Frau kurz darauf mit ihren beiden Kindern zurückkam und losfahren wollte, habe sie sie aufgefordert, auf die Polizei zu warten, berichtete die 74-Jährige weiter. Dazu habe sie an das Fahrerfenster geklopft. Die Frau habe dann die Türe einen Spalt geöffnet. „Die Frau war total aggressiv. Bei geöffneter Fahrertür fuhr sie mit aufheulendem Motor erst vor, dann kurz zurück“, berichtete die Zeugin.. Dabei sei sie am Schienbein verletzt worden. Anschließend sei die Angeklagte mit quietschenden Reifen davongefahren. Eine weitere Zeugin bestätigte im Wesentlichen diese Aussage.

Kind der Angeklagten hat sich am Kopf verletzt

Die Angeklagte räumte ein, es habe eine Auseinandersetzung mit der Zeugin gegeben. Sie habe jedoch Angst gehabt, weil ihr die Frau zunächst ins Lenkrad gegriffen habe. Zudem habe sie die hintere Tür geöffnet, wo ihr verletztes Kleinkind im Arm des Stiefsohns lag. Die 44-Jährige berichtete, ihr Kind habe sich bei einem häuslichen Unfall am Kopf verletzt. Deshalb sei sie in die Notaufnahme des Aichacher Krankenhauses gefahren. Dort habe man ihr geraten, das Kind ins Klinikum nach Augsburg zu bringen. Eine Verletzung der Rentnerin habe sie beim Losfahren nicht bemerkt. „Ich war in Panik und sehr gestresst“, sagte die Angeklagte.

Warum sie mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug fuhr, wollte Richter Axel Hellriegel wissen. Die Angeklagte erklärte, sie habe Angst gehabt, wegen ihrer schlechten Deutschkenntnisse am Telefon nicht verstanden zu werden. Deshalb habe sie sich entschieden, selbst ins Krankenhaus zu fahren.

Richter zeigt Verständnis für die psychische Ausnahmesituation

Die geplante Weiterfahrt nach Augsburg blieb aus: Die Polizei rief die Frau an und forderte sie auf, stehenzubleiben. Für das Kind wurde ein Krankentransport organisiert.

Richter Hellriegel zeigte Verständnis für die psychische Ausnahmesituation der Angeklagten und schlug vor, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen. Er verwies auch auf die geringe Schwere der Verletzung – die Rentnerin erlitt eine Schwellung mit einem zwei Wochen sichtbaren Bluterguss. Die Verletzung durch das Fahrzeug stufte der Richter an der unteren Grenze zur groben Fahrlässigkeit ein.

Verfahren gegen die Mutter wird gegen Geldauflage eingestellt

Staatsanwältin Buchholz stimmte dem Vorschlag zu und hielt eine Geldauflage in Höhe von 1000 Euro für angemessen. Verteidiger Bernhard Prediger erklärte sich einverstanden. Damit liegt die Auflage deutlich unter der im Strafbefehl ursprünglich festgesetzten Geldstrafe, gegen die der Verteidiger Einspruch eingelegt hatte.

Richter Hellriegel wies die Angeklagte darauf hin, dass das Verfahren nur endgültig eingestellt werde, wenn die Zahlung fristgerecht – innerhalb von sechs Monaten – erfolgt. Andernfalls werde das Verfahren wieder aufgenommen.