„Viel zu jung, um zu sterben“: Der dreijährige Milan kämpft tapfer gegen den Krebs

Noch nicht einmal ein Jahr ist es her, als die Diagnose kam: Milan hat Krebs. Ein Tumor im Kopf drückt aufs Gehirn. Groß wie eine Mandarine. Karfreitag ist es, der 29. März 2024, als Milans Vater Raffael Hartwich mit ihm in die Notaufnahme der Kinderklinik nach Augsburg fährt. „Mir hat es gereicht. Ich hab gesagt, jetzt fahre ich in die Klinik. Das ist nicht normal.“ Mehr als zwei Monate dauert da schon die Odyssee der Familie aus dem Kühbacher Ortsteil Unterbernbach. Im Januar 2024 klagt Milan zum ersten Mal über Kopfschmerzen. Dann kommt Husten dazu. Der Kinderarzt diagnostiziert Keuchhusten – Milan inhaliert und zumindest der Husten wird besser. Im Februar wacht Milan nachts vor Schmerzen auf, muss sich übergeben. „Ich war völlig fertig damals“, erinnert sich Milans Mutter.

