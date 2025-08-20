Bürgermeister zu werden, hat Peter Kellerer nie geplant: Was macht er 2026?

Bürgermeister von Schiltberg zu werden, das hatte Peter Kellerer nie geplant. Dann starb im Dezember 2021 völlig überraschend der 2020 gewählte Gemeindechef Fabian Streit. Als Stellvertreter sah sich Kellerer urplötzlich in der Verantwortung – und er nahm sie wahr. Im Mai 2022 wurde er mit 98 Prozent aller Stimmen zum Schiltberger Bürgermeister gewählt. Der 62-Jährige hat längst Gefallen an dem Amt gefunden.
Schiltberg
