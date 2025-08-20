Icon Menü
Kommunalwahl 2026: Tritt Peter Kellerer in Schiltberg wieder an?

Schiltberg

Bürgermeister zu werden, hat Peter Kellerer nie geplant: Was macht er 2026?

Peter Kellerer steht in Schiltberg in der Verantwortung, nachdem Bürgermeister Fabian Streit 2021 überraschend gestorben ist. Er ist im Amt angekommen.
Von Carmen Jung
    •
    •
    •
    Diesen Platz mag Bürgermeister Peter Kellerer: die Dachterrasse des Rat- und Feuerwehrhauses. Wird er dort auch nach der Wahl 2026 Hausherr sein?
    Diesen Platz mag Bürgermeister Peter Kellerer: die Dachterrasse des Rat- und Feuerwehrhauses. Wird er dort auch nach der Wahl 2026 Hausherr sein? Foto: Carmen Jung (Archivbild)

    Bürgermeister von Schiltberg zu werden, das hatte Peter Kellerer nie geplant. Dann starb im Dezember 2021 völlig überraschend der 2020 gewählte Gemeindechef Fabian Streit. Als Stellvertreter sah sich Kellerer urplötzlich in der Verantwortung – und er nahm sie wahr. Im Mai 2022 wurde er mit 98 Prozent aller Stimmen zum Schiltberger Bürgermeister gewählt. Der 62-Jährige hat längst Gefallen an dem Amt gefunden.

