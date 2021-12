Schiltberger Bürgermeister Fabian Streit ist überraschend gestorben

Der Schiltberger Bürgermeister Fabian Streit ist am Donnerstag im Alter von 54 Jahren gestorben. Seit 2020 war er im Amt.

Der Schiltberger Bürgermeister Fabian Streit ist am Donnerstagabend nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Landrat Klaus Metzger meldet diese Nachricht "in tiefer Trauer" auf der Internetseite des Landkreises Aichach-Friedberg und spricht von einem "unfassbaren Verlust". Streit wurde nur 54 Jahre alt. Der Landkreis trauere, schreibt Metzger: "Unsere Gedanken an diesem Weihnachtsfest sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen."

Seit 2020 war Fabian Streit Bürgermeister von Schiltberg

Schiltberger Bürgermeister war Streit seit Mai 2020. Zuvor war er sechs Jahre lang Dritter Bürgermeister und gehörte schon 20 Jahre lang dem Gemeinderat an. Der Rapperzeller hinterlässt seine Frau und zwei Söhne.