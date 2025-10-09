Josef Tränkl kandidiert als Bürgermeister: Wer unterstützt ihn?

Seit Anfang August ist bekannt: Josef Tränkl bewirbt sich in Affing um die Nachfolge von Bürgermeister Markus Winklhofer, der kein drittes Mal kandidieren wird. Dabei kann er auf die Unterstützung der Wählergemeinschaft Mühlhausen-Bergen zählen. Inzwischen hat Tränkl weitere Listen gefunden, die ihm ihre Unterstützung signalisiert haben. Insgesamt standen 2020 in der Gemeinde Affing acht Listen zur Wahl.

Icon vergrößern Josef Tränkl bewirbt sich in Affing um das Bürgermeisteramt. Foto: E.E. fotografie eva engelien Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Josef Tränkl bewirbt sich in Affing um das Bürgermeisteramt. Foto: E.E. fotografie eva engelien

Nominiert ist Tränkl zwar noch nicht, doch seine Kandidatur hatte er primär mit der Liste von Mühlhausen-Bergen abgestimmt. Im Gemeinderat arbeitet Tränkl seit Jahren eng mit deren Listenführer Gerhard Faltermeier zusammen. Inzwischen ist sich der 53-Jährige auch mit der Liste einig geworden, für die er im Gemeinderat sitzt: der Freien Bürgergemeinschaft Aulzhausen (FBGA). Diese werde ihn unterstützen, sagte er gegenüber unserer Redaktion.

CSU Affing steht hinter Tränkls Bürgermeisterkandidatur

Tränkl, der CSU-Mitglied ist, hat Rückhalt in der eigenen Partei. Im September habe er einen Empfehlungsbeschluss vom Vorstand des CSU-Ortsverbands Affing-Mühlhausen bekommen, berichtet er. Die CSU wird ihn nach Lage der Dinge bei einer sogenannten CSU-Gemeindeversammlung nominieren. Dazu gehört auch der CSU-Ortsverband Gebenhofen-Anwalting. Ob Tränkl dessen Unterstützung erhält, ist allerdings offen. Eine Entscheidung hat der Ortsverband bis dato nicht gefällt, wie auf Anfrage zu hören war.

Die Freie Wählergemeinschaft Anwalting hat sich nach eigenen Angaben ebenfalls noch nicht positioniert. Tränkl ist ein Verfechter der geplanten Ortsumfahrungen für Mühlhausen und Affing. Diese werden in den Ortsteilen Anwalting und Gebenhofen kritisch gesehen.

Und wie sieht es mit den Listen in Affing und Haunswies aus? Konkretes gibt es bislang auch hier nicht. „Ich bin in Gesprächen“, erklärte Tränkl. In Affing existieren zwei Listen: die Christliche Bürgervereinigung (CBV) Affing, deren Kandidat Markus Winklhofer war, und seit der Wahl 2020 auch die Liste Gemeinsames Affing. Außerdem gibt es noch die Liste SPD & Aktive Bürger.