Alltag „so normal wie möglich“: So geht es der Familie nach dem Brand in ihrem Zuhause

Seit Mitte September ist für ein Pöttmeser Ehepaar und seine Kinder nichts mehr, wie es war. In ihrem Zuhause, einem Haus in Pöttmes, in dem die achtköpfige Familie seit 2013 zur Miete lebte, brach ein Feuer aus. Seitdem ist das Gebäude unbewohnbar. Ein Spendenaufruf der Marktgemeinde Pöttmes stieß auf große Resonanz. Wie geht es der Familie jetzt?

Sie versuchen – nicht zuletzt um der Kinder willen – den Alltag so „normal wie möglich“ zu gestalten, berichtet die neunfache Mutter im Gespräch mit unserer Redaktion. Sechs Kinder leben noch bei den Eltern, die drei bereits erwachsenen Kinder sind schon ausgezogen. Eine vorübergehende Bleibe hat die Familie bei einer Bekannten in Pöttmes gefunden. Eng sei es dort, berichtet die Mutter, aber es sei „besser als getrennt zu leben“.

Nach Brand: Der Hausrat der Pöttmeser Familie muss in den Sperrmüll

Ihr Hab und Gut hat die Familie bereits mit Freunden, Bekannten und Angehörigen aus dem Haus geräumt. „Alles ist kaputt, alles kam zum Sperrmüll“, erzählt die Mutter. Feuer, Rauch und Löschwasser haben in dem Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen ist, Spuren hinterlassen. Der Rauch ist durch das gesamte Haus gezogen. Trotz des Schocks, viel Materielles verloren zu haben, ist die Mutter doch glücklich, dass alle unverletzt aus dem Haus gekommen sind.

Durch die große Spendenbereitschaft der Menschen in Pöttmes und weit darüber hinaus habe die Familie im Moment alles, was sie braucht, sagt die Frau. In der ersten Woche, in der die Telefonnummer der Familie veröffentlicht wurde, stand das Telefon kaum mehr still. Anfangs sei sie sofort in Tränen ausgebrochen, wenn sie die überwältigende Spendenbereitschaft dachte. Als „hilfreich, anstrengend und überwältigend“ gleichermaßen beschreibt sie die große Hilfsbereitschaft, die sie erfahren hat. Für die vielen Sachspenden ist die 42-Jährige sehr dankbar. Durch die Raumknappheit hat die Familie Teile der Spenden bei den drei ältesten Kindern zwischengelagert. Ein anderer Teil warte noch darauf, sortiert zu werden.

Familie aus Pöttmes bekommt nach Feuer Soforthilfe von der Kartei der Not

Zu den Sachspenden kamen Geldspenden. Die Kartei der Not, Leserhilfswerk unserer Zeitung, überwies der Familie innerhalb weniger Tage eine Soforthilfe von 5000 Euro. Die Aichacher FDP, zum Beispiel, sammelte bei einer Ortsverbandssitzung spontan 250 Euro für die Familie, wie Ortsvorsitzender Axel Kern mitteilte.

Zudem sind es die kleinen Dinge, die die Mutter von neun Kindern freuen: Die Entwicklung ihrer Kleinsten zu beobachten, die mit gerade einmal einem Jahr derzeit so viel Neues lerne, tue ihr gut, erzählt sie. Für ein Fünkchen Normalität sorge auch, dass die Bekannte ihnen ermöglicht hat, in Pöttmes zu bleiben. Die Kinder hätten so die Möglichkeit, weiter in ihrem gewohnten Umfeld in Pöttmes zu leben – mit Kindergarten, Schule und Freunden. Die jüngsten vier – im Alter von einem, drei, acht und elf Jahren – sind in Pöttmes aufgewachsen und stark verwurzelt, erzählt die Mutter. Deshalb wolle die Familie hier bleiben. „Wir hoffen, dass das Haus gerichtet wird.“

Auch der Eigentümer des Hauses in Pöttmes steht nach dem Brand unter Schock

Große Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr in das Haus kann dessen Eigentümer der Familie nicht machen. Der Brand war nicht nur für die Familie ein Schock, sondern auch für ihn. Es ist sein Elternhaus, das er nach dem Tod seines Vaters vor dem Einzug der Familie komplett renoviert und saniert hat, erzählt er gegenüber unserer Redaktion. Das Dach, die Sanitäranlagen, Leitungen, Fliesen und die Heizung wurden damals erneuert. Es sollte seine Altersversorgung sein. Den Kredit für die Sanierung zahle er heute noch ab, sagt er.

Als die Familie das Haus leer geräumt hatte, habe er das Ausmaß der Schäden genauer erkennen können, erzählt der Vermieter. Da ist zum einen der Brandschaden: Für den komme eine Versicherung auf, berichtet er. Darüber hinaus gebe es aber weitere massive Schäden in dem Haus, die keine Versicherung übernehme, unter anderem kaputte Fenster, Türen und Böden. Um diese zu beheben, müsste er noch einmal so viel investieren wie bei der Sanierung vor zwölf Jahren, sagt er. Das sei eine Summe, die er nicht aufbringen könne.

Der Vermieter, der mittlerweile im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen lebt, schwankt zwischen Verständnis und Verzweiflung. „Es ist schlimm, was der Familie passiert ist“, sagt er. Er freue sich über die große Spendenbereitschaft für die Familie, aber „ich bleibe letztlich auf meinen Kosten sitzen“.