Tödlicher Unfall bei Allenberg: Nun findet wohl doch keine Berufung statt

Plus Weil eine zulässige Begründung für die Berufung fehlt, findet der geplante Termin am Landgericht im Juli nicht statt. Rechtskräftig ist das Urteil aber dennoch nicht.

Von Marina Wagenpfeil

Bei der juristischen Aufarbeitung des tödlichen Verkehrsunfalls zwischen Allenberg und Höfarten an Ostern 2022 kommt es nun voraussichtlich doch nicht zu einer Berufungsverhandlung am Landgericht Augsburg. Wie dieses auf Nachfrage mitteilt, wurde die Berufung als unzulässig abgewiesen. Die Nebenklage habe es innerhalb einer Frist versäumt, ein zulässiges Ziel der Berufung zu erkennen zu geben, was in diesem Fall aber zwingend notwendig gewesen wäre. Ursprünglich war die Berufung mit einem Zeugen für den 13. Juli am Landgericht Augsburg angesetzt worden.

In der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag starb eine 23 Jahre alte Fußgängerin beim Zusammenprall mit einem Auto, in dem zwei Brüder aus Freising saßen. Die beiden 29- und 28-Jährigen waren von Stuttgart nach Freising unterwegs, als sie gegen 0.35 Uhr auf der Kreisstraße 2 von Allenberg kommend in Richtung Höfarten gegen die Frau stießen. Laut Obduktion war sie sofort tot. Die Brüder stiegen zunächst aus, sahen nach der Frau, schickten sogar noch andere Helfer weg und flohen dann aber von der Unfallstelle. Sie stellten sich erst Tage später bei der Polizei, die ihnen bereits dicht auf den Fersen war.

