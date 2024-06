100 Tage im Amt: "unfassbar aufregende" Zeit für die Weißwurstkönigin

Plus Elisabeth Schadl aus Kühnhausen ist die neunte Bayerische Weißwurstkönigin. Für die Metzgermeisterin ist das "genau mein Ding".

Der Terminplan von Elisabeth Schadl aus Kühnhausen (Gemeinde Schiltberg) ist eng getaktet. Seit die 20-Jährige im Februar zur Bayerischen Weißwurstkönigin gekrönt wurde, hat sie jede Menge Termine. Seit 100 Tagen ist sie inzwischen „königlich unterwegs“ und möchte während ihrer einjährigen Regentschaft so viel wie möglich an Terminen wahrnehmen. Trotzdem bleibt sogar noch Zeit für Auftritte mit den Kühnhauser Klappstia, einer Damenband, bei der „Elisabeth I.“ Gitarristin und Sängerin ist.

„Unfassbar aufregend“ waren die ersten 100 Tage für Elisabeth Schadl. „Ich habe unfassbar viele Leute kennenlernen und neue Sachen sehen dürfen.“ In ihrer Aufzählung kommen nicht nur Politiker wie Ministerpräsident Markus Söder oder Staatsminister Hubert Aiwanger vor. Auch Landräte und vor allem „junge Leute aus dem Handwerk“ hat die 20-Jährige getroffen.