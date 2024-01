Charmant und frech landen die Klappstia bei den Brettl-Spitzn

Plus Drei junge Frauen mit dem Namen "Kühnhauser Klappstia" machen sich einen Namen in der bayerischen Musikkabarettszene. Die BR-Brettl-Spitzen sind ihr Sprungbrett.

Mindestens 100 Paar Schuhe - dieser nicht ganz ernst gemeinte Wunsch stammt aus der Feder der „Kühnhauser Klappstia“. Das musikalische Dreiergespann besteht aus den Schwestern Franziska und Elisabeth Schadl und ihrer Cousine Martha Pfündl. Wie der Name schon vermuten lässt, stammen zumindest die beiden Erstgenannten aus dem kleinen Ort Kühnhausen bei Schiltberg. Die Kühnhauser Klappstia sind inzwischen vielen Menschen, die Musik in bayerischer Mundart mögen, ein Begriff.

Seit über zehn Jahren machen die drei jungen Frauen gemeinsam Musik. Der ungewöhnliche Name "Kühnhauser Klappstia" geht auf einen internen Familienscherz zurück. Das Trio hat sich vor allem auf das Covern, also Nachspielen, von Musikstücken aus der bayrischen Mundartszene verlegt. Sie dichten kurzerhand aber schon mal das eine oder andere bekannte Musikstück um oder versehen es mit einem gänzlich anderen Text.