Secondhand-Trachtenmarkt in Aichach: Schnäppchenjäger finden perfekte Wiesn-Outfits

Aichach

In Aichach gibt es Trachten mit Stammbaum aus zweiter Hand

Beim Secondhand-Trachtenmarkt im Aichacher Pfarrzentrum findet fast jeder sein Wiesn-Outfit. Nebenbei tun die Käufer auch noch ein gutes Werk.
Von Monika Walter
    Dirndl, Lederhosen und alles, was man sonst für den Besuch auf der Wiesn braucht, gab es aus zweiter Hand beim Trachtenmarkt im Aichacher Pfarrzentrum.
    Dirndl, Lederhosen und alles, was man sonst für den Besuch auf der Wiesn braucht, gab es aus zweiter Hand beim Trachtenmarkt im Aichacher Pfarrzentrum. Foto: Monika Walter

    Dirndl und Lederhosen, Blusen und Hemden, Taschen und Hüte im Überfluss: Das war beim Secondhand-Trachtenmarkt im Aichacher Pfarrzentrum geboten. Bereits zum dritten Mal veranstaltete die Aktion Hoffnung zusammen mit dem Missionskreis Aichach den Markt. Über 2000 Stücke, darunter auch Schmuck, Taschen und Hüte, warteten gut sortiert auf ein zweites Leben. Und viele Besucher und Besucherinnen aus allen Altersgruppen nutzten die Gelegenheit um auf Schnäppchenjagd zu gehen.

    0 Kommentare

