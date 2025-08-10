In Aichach gibt es Trachten mit Stammbaum aus zweiter Hand

Dirndl und Lederhosen, Blusen und Hemden, Taschen und Hüte im Überfluss: Das war beim Secondhand-Trachtenmarkt im Aichacher Pfarrzentrum geboten. Bereits zum dritten Mal veranstaltete die Aktion Hoffnung zusammen mit dem Missionskreis Aichach den Markt. Über 2000 Stücke, darunter auch Schmuck, Taschen und Hüte, warteten gut sortiert auf ein zweites Leben. Und viele Besucher und Besucherinnen aus allen Altersgruppen nutzten die Gelegenheit um auf Schnäppchenjagd zu gehen.

