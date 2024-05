Weltladen feiert Jubiläum: Seit 20 Jahren ist die Welt zu Gast

2004 entschieden sich zwei Gruppierungen aus Aichach, für fairen Handel einzustehen: Der Weltladen war geboren. Jetzt feiert er Jubiläum – und kämpft mit Problemen.

Einen gewissen Stolz sieht man ihnen an, den vier Damen, die sich schick gekleidet am Aichacher Schlossplatz versammeln. Wieso auch nicht: Dort steht "ihr" Weltladen, der sich dank ihres ehrenamtlichen Einsatzes nicht nur vor 20 Jahren gegründet, sondern auch schnell in Aichach etabliert und seitdem zu einer echten Institution entwickelt hat. Und nicht nur das: Dank ihres Einsatzes darf die Stadt Aichach seit 2016 auch einen besonderen Titel tragen.

Die vier Damen heißen Brigitte Schulte, Ursula Göb, Elisabeth Schlaphof und Gertrud Drexel. Göb, Schlaphof und Drexel waren Teil der Gründungsriege, die 2004 aus dem Missionskreis Aichach und dem ökumenischen Eine-Welt-Kreis Aichach zusammentrat und den Verein "Gemeinsam für eine Welt – Aichach" aus der Taufe hob. Es ist der Verein, der hinter dem Weltladen steht, damals noch in der Bauerntanzgasse. Schulte stieß dann 2007 dazu und ist bereits seit 2009 Vorsitzende des Vereins, dessen Mitglieder sich ehrenamtlich für fairen Handel und gerechtere Handelsstrukturen einsetzen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Aichacher Weltladens durften ihre Rezepte – zum Großteil aus fairen Produkten – sammeln. Es reichte für zwei Bücher. Foto: Dominik Durner

Seit der Gründung hat sich einiges getan, vor allem hat sich einiges zum Guten entwickelt: Im September 2004 eröffnet, erfolgte im November 2012 der große Umzug an den Schlossplatz – eine Vergrößerung von 45 auf 120 Quadratmeter. Auch mit der Stadt Aichach ist der Verein eng verbandelt, vom alternativen Christkindlmarkt bis hin zur Gestaltung eines Fensters im Rathaus-Adventskalender ist der Weltladen präsent. Davon profitiert auch die Stadt: "Aichach wurde durch uns 2016 zur 'Fairtrade-Stadt'", sagt Elisabeth Schlaphof – die Stadt wirbt damit beispielsweise an den Ortsschildern.

Aichach darf sich dank des Weltladen-Teams "Fairtrade-Stadt" nennen

Seit jeher umfasst das Sortiment des Weltladens unter anderem fair gehandelte Lebensmittel wie Schokolade und Kaffee, oder Klangschalen und Dekoartikel, für die die Arbeiterinnen und Arbeiter aus Nepal, den Philippinen oder Äthiopien einen gerechten Lohn erhalten. "'Aber ist das auch wirklich so?', werden wir immer mal wieder gefragt", sagt Elisabeth Schlaphof und lacht. Die 79-Jährige ist hauptverantwortlich für das Kunstgewerbe und den Einkauf und dekoriert den Laden. Und sie kann mit Fug und Recht behaupten: Ja, das ist wirklich so.

Von Beginn an fasziniert von den Klangschalen aus Nepal, nutzte sie die Gelegenheit, einmal mit dem beauftragten Handelspartner dorthin zu reisen. "Ich habe gesehen, wie genau die da hinschauen und nachfragen. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben", erinnert sich Schlaphof. Auch Schulte – lange Zeit für den Einkauf der Lebensmittel verantwortlich – machte sich auf den Philippinen ein Bild von der Zuckerherstellung.

Zum Jubiläum verkauft der Weltladen Jubiläumskaffee und -schokolade. Foto: Dominik Durner

All die Aktivitäten des Weltladens beruhten damals wie heute auf Gemeinnützigkeit und Ehrenamtlichkeit. Mit letzterem hat der Verein mittlerweile aber leichte Probleme: Der Weltladen will das Jubiläum auch nutzen, um die Werbetrommel für sich selbst zu rühren. "Unser Wunsch ist, ein paar Herren und Damen für unser Team zu gewinnen, in welcher Funktion auch immer sie sich das vorstellen können", sagt Vorsitzende Brigitte Schulte. Das große Problem sei der Nachwuchs, selbst das "Jungvolk" sei bereits um die 50 Jahre alt. Schulte sagt: "Aufgrund der Altersstruktur haben viele aufgehört, und auch während Corona."

Weltladen feiert mit umfangreichem Programm seinen 20. Geburtstag

Generell sei es dem Laden vor Corona deutlich besser gegangen, in den Handelsketten gebe es aber Lücken oder die Produkte seien deutlich teurer. Deshalb wünscht sich Schulte: "Wir würden gerne mal wieder eine schwarze Null schreiben – um unsere Gewinne an Projekte wie die Jemenhilfe weitergeben zu können."

Der Weltladen setzt sich aber nicht nur für fairen Handel und gemeinnützige Projekte ein, der Verein hat sich auch Bildungsarbeit auf die Fahnen geschrieben – Ursula Göbs Fachbereich: "Ich arbeite mit Schulen, um Kinder und Jugend mit fairem Handel vertraut zu machen." Im Mai dekoriert Göb etwa mit den verschiedenen Schultypen in Aichach sogenannte "Schlaufenster" im Weltladen. Die Aichacher Mittelschule wird vor den Pfingstferien beginnen: "Sie gestalten das Schaufenster in der Schneidergasse mit der Vorgabe, etwas zum fairen Handel zu gestalten."

Die "Schlaufenster" finden dieses Jahr im Rahmen des 20. Geburtstags statt, der Weltladen hat aber noch viel mehr zu bieten: am Samstag, 11. Mai, von 9 bis 12.30 Uhr den "Weltladentag" mit Kaffeeverkostung, wo es auch Jubiläumskaffee und -schokolade zu kaufen gibt. Im September – zur Zeit des eigentlichen Geburtstags – findet am Samstag, 21. September, im Zuge der "Fairen Wochen" zwischen 10 und 16 Uhr ein Aktionstag mit fairem Brunch und Live-Musik statt. Am Sonntag, 6. Oktober, veranstaltet das Weltladen-Team zudem ab 10.30 Uhr gemeinsam mit den Kinofreunden eine Matinee-Vorstellung im Cineplex Aichach.