Die kalten Mainächte trüben die Spargelernte

Über das Wetter wird oft gesprochen. Bei Spargelbauern vermutlich noch mehr als in vielen anderen Berufsbranchen. Markus Müller aus Kissing war mit dem Wetter in dieser Spargelsaison nicht zufrieden. Der grüne Spargel wollte nicht so gut wachsen wie sonst. Zwar hatten auch die Anbauer des weißen Edelgemüses mit den kalten Mainächten zu kämpfen, aber bei ihnen reicht die Bilanz von „eine ganz normale Saison“ bis „gute Erträge mit guter Qualität“. Letzteres vermeldete der Spargelhof Lohner aus Inchenhofen, der laut Homepage nach wie vor zu den größten Spargelunternehmen Deutschlands zählt.

Evelin Grauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mainacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis