Der Kreisliga-Aufstieg ist perfekt: Bachern und Echsheim feiern die ganze Nacht

Viele Fußballer des SV Echsheim-Reicherstein und der Sport-Freunde Bachern sowie deren Anhang haben die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Tag gemacht. Und auch am Feiertag wurde munter weiter gefeiert. Beide Mannschaften haben es geschafft: Sie sind in die Kreisliga aufgestiegen. Um dies perfekt zu machen, mussten sie am Mittwochabend gar nicht selbst auflaufen, sondern die SpVgg Langerringen bei deren Aufstiegsspiel zur Bezirksliga unterstützen. Das taten die Echsheimer und die Sport-Freunde tatkräftig. Mit Bussen waren sie nach Altenmünster (Kreis Augsburg) gefahren, um Langerringen gegen den FSV Reimlingen anzufeuern. Erfolgreich! Die SpVgg siegte 3:0. Damit werden in den beiden Kreisligen Augsburg und Ost vier Plätze frei und alle Gewinner der ersten Kreisliga-Relegationsrunde steigen auf: neben Bachern und Echsheim auch die DJK Lechhausen und der TSV Bobingen II.

