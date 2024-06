Dauerregen sorgt für Chaos beim Saisonfinale - nur ein Spiel findet statt

Der Dauerregen hat viele Fußballplätze im Landkreis Aichach-Friedberg unter Wasser gesetzt. Fast alle Partien fallen aus, nur um einen Titel wird am Samstag gespielt.

Eigentlich schien alles perfekt für das große Fußball-Saisonfinale von den Kreisligen abwärts. Brisante Derbys hätten am Samstag, 1. Juni, über Auf- und Abstieg und die Teilnahme an den Relegationen entscheiden sollen. Doch der Dauerregen, der am Freitag begonnen hatte, setzte nahezu alle Fußballplätze im Landkreis Aichach-Friedberg unter Wasser. Obwohl dieses Wetter-Szenario vorausgesagt war, gab es vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) keine generelle Absage für den Spieltag. Die Vereine müssen und mussten selbst entscheiden, wie es weitergeht. Nur an einem Ort im Landkreis wird am Samstag gespielt.

Beim TSV Dasing hätte es zum Kreisliga-Showdown kommen sollen. Erwartet wurde mit dem BC Rinnenthal der Tabellenführer, der in Dasing den Meistertitel perfekt machen wollte. Die Dasinger ihrerseits wollten aber ebenfalls unbedingt gewinnen, um nicht noch zum direkten Absteiger zu werden. Showdown, Teil zwei, hätte sich im Aichacher Stadtderby beim SC Oberbernbach abgespielt, wo der BC Aichach den Rinnenthalern im Fernduell am letzten Spieltag noch den Titel entreißen wollte. Beide Spiele sind nach Auskunft der Vereine auf Montag, 3. Juni, 19 Uhr verlegt.

Fußball-Kreisliga: Kommt der Showdown am Montag?

Mike Schaeffer, Vorstandsmitglied beim TSV Dasing, ist jedoch skeptisch, ob das Duell mit Rinnenthal, tatsächlich bereits am Montag ausgetragen werden kann. "Es hört ja bis dahin vermutlich nicht auf zu regnen", sagt er. Angesichts der vielen Überschwemmungen im Landkreis ist er - wie viele Fußballfans - ohnehin der Meinung, dass viele Bürgerinnen und Bürger gerade andere Sorgen als Fußball haben. "Die Welt steht unter Wasser und wir wollen Fußball spielen. Das passt nicht zusammen", findet Schaeffer. Auch der Fußball-Abteilungsleiter des SC Oberbernbach, Max Schmid, versteht nicht, "warum bei so einem Wetter überhaupt über Fußball diskutiert wird." Wie Schaeffer glaubt auch er, dass bis Montag noch viel passieren müsste, dass dann wieder Fußball gespielt werden könnte. Am Samstagvormittag stand auf dem Fußballplatz im Aichacher Stadtteil knöchelhoch das Wasser.

BFV regelt Termine für Nachholspiele nach Ligen

Am Freitag hatte der Bayerische Fußball-Verband in einer Pressemitteilung betont, dass die Durchführung des letzten Spieltags am Samstag, 1. Juni, "oberstes Gebot" sei. Sollte dies aufgrund der Platzverhältnisse nicht möglich sein, sei das Spiel auf Sonntag, 2. Juni, zu verlegen. Dabei komme unter bestimmten Voraussetzungen auch ein sofortiger Heimrechttausch in Betracht.

Sollten die Spiele auch am Sonntag nicht ausgetragen werden können, sollen die Partien laut BFV nach folgender Ligazugehörigkeit nachgeholt werden: am Montag, 3. Juni, die Kreisligen; am Dienstag, 4. Juni, die Kreisklassen und am Mittwoch, 5. Juni sowie am Donnerstag, 6. Juni, die A- und B-Klassen. Spiele, die keine Auswirkungen auf den Auf- und Abstieg haben, könnten nach Abstimmung mit dem Gegner auf einen freien Termin bis Sonntag, 9. Juni, angesetzt werden, so der BFV. Der Verband verspricht sich von diesen Regelungen ein reibungsloses Saisonfinale bei entsprechenden Platzverhältnissen und die größtmögliche Chance auf eine ordnungsgemäße Relegation. Zudem würden so, im Interesse der Vereine, Planungen für den Saisonabschluss oder trainingsfreie Urlaubszeiten nicht behindert.

Topspiel Mering II - Sportfreunde Friedberg findet statt

Um den vermutlich größten Kracher des letzten Spieltags, der Erste gegen den Zweiten in der Kreisklasse Augsburg Mitte, wurde am Samstag bis kurz vor Spielbeginn gerungen. Zur Überraschung vieler findet das Spitzenspiel zwischen Mering II (57 Punkte) und den Sportfreunden Friedberg (56 Punkte) statt. "Wir versuchen es", sagte der Vorsitzende des SV Mering, Georg Resch, eine halbe Stunde vor Spielbeginn auf Nachfrage unserer Redaktion. Laut Resch habe der Schiedsrichter entschieden, dass der Platz in Mering bespielbar sei. "Wir haben einen Top-Platz, der neu ist und eine neue Drainage hat. Da läuft das Wasser ziemlich schnell ab", erklärte er. Die Meringer wollen unbedingt antreten, weil die meisten Spieler nächste Woche in den Urlaub fahren, so der Vereinsvorsitzende. Die Begeisterung beim Gegner hält sich vermutlich in Grenzen, ließ Resch erkennen.

A-Klasse Ost: Triumphiert Aindling II oder Rinnenthal II?

Trotzdem wäre es für Josef Kigle, Sportlicher Leiter beim TSV Aindling, sinnvoller gewesen, wenn der Verband den gesamten Spieltag abgesagt hätte. Jetzt seien alle Vereine in Bedrängnis, das Saisonfinale selbst zu regeln. Kigle weiß aber natürlich auch, dass bereits in der nächsten Woche die Relegation beginnen sollte und bis dahin feststehen müsste, wer um den Auf- und gegen den Abstieg spielt. Die zweite Aindlinger Mannschaft kämpft in der A-Klasse Augsburg Ost als Tabellenführer um den Meistertitel. Am letzten Spieltag, der jetzt auf Dienstag, 4. Juni, 19 Uhr, verlegt wurde, kommt der TSV Rehling.

Während am Samstag das gesamte Spielfeld laut Kigle drei bis vier Zentimeter unter Wasser stand, ist er zuversichtlich, dass der Platz bis Dienstag abtrocknet. "Unser Stadion erholt sich schnell", so Kigle. Im Fernduell tritt der Tabellenzweite, der BC Rinnenthall II, beim TSV Dasing II an. Ursprünglich hätte die dortige Partie das Vorspiel zum Kreisliga-Showdown werden soll, doch jetzt ist sie ebenfalls auf Dienstag, 19 Uhr, verschoben. Auch Sielenbach hat am Dienstag gegen Mühlhausen noch Chancen auf den Aufstiegsrelegationsplatz.

Kreisklasse Aichach: Letzter Spieltag am Dienstag

In der Kreisklasse Aichach wurde bereits bis Samstagmittag der komplette Spieltag auf Dienstag, 4. Juni, verschoben. Dann kämpfen Echsheim-Reicherstein und die Sport-Freunde Bachern hinter Meister Inchenhofen im Fernduell um den Aufstiegsrelegationsplatz. Die SG Mauerbach will den Abstiegsrelegationsplatz an Ecknach II übergeben. In der A-Klasse Aichach findet der Dreikampf um Titel und Relegationsplatz vermutlich erst am Mittwoch, 5. Juni, ab 18.30 Uhr zwischen Waidhofen, Obergriesbach und Weilach statt.