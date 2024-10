Aindlinger Hoch sorgt für Derbysieg gegen Ehekirchen

Auf ein Tief folgt ein Hoch – das ist der aktuelle TSV-Rhythmus: Da zeigte sich Aindling gegen Illertissen II in einer schwachen Verfassung und wurde mit einer Heimniederlage bestraft. Drei Tage danach ließ das Team Wertingen keine Chance. Am Sonntag war die Vorstellung beim 0:1 in Aystetten ebenfalls mäßig zu nennen, doch am Mittwoch präsentierte sich die Mannschaft im Heimspiel gegen den FC Ehekirchen wieder von ihrer besten Seite und gewann mit 3:1 Toren. So steht man zu Recht in der Spitzengruppe der Landesliga Südwest.

