Die Gemeinde Todtenweis muss neue Schulden machen

Der Haushalt der Gemeinde Todtenweis für das Jahr 2025 ist in Kraft. Das war angesichts des finanziellen Engpasses nicht selbstverständlich. Bürgermeister Konrad Carl hat inzwischen eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen. Nun soll geklärt werden, ob einzelne Projekte vielleicht zeitlich verschoben werden können. In der Sitzung am Mittwoch informierte Kämmerin Georgia von Kobyletzki darüber, dass im Verwaltungshaushalt ein Minus von 417.000 Euro klafft, im Vermögenshaushalt beläuft sich die Unterdeckung auf 900.000 Euro. Einstimmig beschloss der Gemeinderat in kompletter Besetzung eine Kreditaufnahme über 900.000 Euro.

