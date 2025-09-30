Mädchen von Auto erfasst: So stuft das Landratsamt die Unfallstelle bei Rehling ein

Hätte dieser Unfall verhindert werden können? Das ist die Frage, die sich viele Menschen nach dem Unfalltod eines zehnjährigen Mädchens beim Rehlinger Ortsteil St. Stephan stellen. Auch in den sozialen Medien wird vielfach darüber diskutiert, ob die Bushaltestelle direkt an der Kreisstraße insbesondere für Kinder zu gefährlich ist. Nach der Aichacher Polizei teilte jetzt auch das Landratsamt in Aichach mit, dass die Stelle „in den letzten Jahren nicht auffällig“ gewesen sei. Dennoch soll die Haltestelle „St. Stephan Schmidberger“ demnächst überprüft werden.
Rehling
