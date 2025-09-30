Icon Menü
Tödlicher Unfall bei Rehling: Diskussion um sichere Überquerung an Bushaltestelle

Rehling

Mädchen von Auto erfasst: So stuft das Landratsamt die Unfallstelle bei Rehling ein

Nach dem tragischen Unfall einer Zehnjährigen beim Rehlinger Ortsteil St. Stephan fragen sich viele: Hätte das Unglück verhindert werden können? So könnte die Stelle entschärft werden.
Von Evelin Grauer
    •
    •
    •
    Kerzen und Blumen an der Unfallstelle: Nach dem Tod eines zehnjährigen Mädchens in St. Stephan wird über die Verkehrssicherheit an dieser Stelle diskutiert.
    Kerzen und Blumen an der Unfallstelle: Nach dem Tod eines zehnjährigen Mädchens in St. Stephan wird über die Verkehrssicherheit an dieser Stelle diskutiert. Foto: Albertine Ganshorn

    Hätte dieser Unfall verhindert werden können? Das ist die Frage, die sich viele Menschen nach dem Unfalltod eines zehnjährigen Mädchens beim Rehlinger Ortsteil St. Stephan stellen. Auch in den sozialen Medien wird vielfach darüber diskutiert, ob die Bushaltestelle direkt an der Kreisstraße insbesondere für Kinder zu gefährlich ist. Nach der Aichacher Polizei teilte jetzt auch das Landratsamt in Aichach mit, dass die Stelle „in den letzten Jahren nicht auffällig“ gewesen sei. Dennoch soll die Haltestelle „St. Stephan Schmidberger“ demnächst überprüft werden.

