Die stehende Redewendung „Die Lichter gehen aus“ ist nicht unbedingt positiv besetzt. In diesem Fall ist das aber eine gute Nachricht für die Anwohner in den Orten rund um den Gallenbacher Berg: Die sechs Windräder im Blumenthaler Forst blinken in der Nacht künftig nicht mehr durch.

