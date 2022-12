Pöttmes

vor 27 Min.

Windräder trotz Drehfunkfeuer "Walda"? Bund macht den Weg frei

Plus Einst verhinderte die Flugsicherung, dass Windräder im Umkreis von 15 Kilometern um den Pöttmeser Ortsteil Pertenau gebaut werden dürfen. Das ändert sich jetzt.

Von Christian Lichtenstern

Die Einigung auf Berliner Bühne zwischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium zum Thema Funknavigation und Wetterradare erscheint unspektakulär, abstrakt und ganz weit weg. Doch die Verabschiedung eines Bilanzberichts im Bundeskabinett am Mittwoch dürfte weitreichende Folgen für den nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes haben. Teil des Pakets ist nämlich die Verringerung des Anlagenschutzbereichs um die sogenannten Drehfunkfeuer gleich um rund 75 Prozent. So ein "Feuer" der Flugsicherung steht seit Jahrzehnten beim kleinen Pöttmeser Ortsteil Pertenau und hat vor zehn Jahren Planungen für eine ganze Reihe von Windrädern im Umkreis von 15 Kilometern ausgehebelt. Jetzt werden die Karten in Sachen Windenergie in der gesamten Region neu gemischt, denn der Schutzradius verringert sich von bislang 15 Kilometern auf sieben Kilometer rund um die Anlage.

