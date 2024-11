Zur Halloween-Party wird es im Jugendtreff schön gruselig

Spinnweben überziehen den Billardtisch, Fledermäuse kleben an den Wänden, der Raum im Kellergeschoss des Petersdorfer Gemeindezentrums hüllt sich abwechselnd in rotes, blaues und grünes Licht und laute Musik dröhnt bis auf den Parkplatz. Wer in die geschminkten Gesichter der Kinder und Jugendlichen blickt, merkt schnell, was hier geboten ist: Im Jugendtreff findet eine Halloween-Party statt.

Marina Lerch berichtet, wie der Tag vor der großen Halloween-Party dazu genutzt wurde, um den Jugendraum in eine Halloween-Partylocation zu verwandeln. Als eine von drei Sprecherinnen des Jugendtreffs waren bereits im Vorfeld die organisatorischen Fähigkeiten der 13-Jährigen gefragt, um beispielsweise zu vereinbaren, wer etwas fürs Büfett mitbringt. Auch gibt es zwei Losgläser – „in das eine Glas können Zettel gelegt werden mit Musikwünschen, in das andere Glas Zettel mit Spielewünschen“, erklärt die 13-Jährige.

Für die Dekoration wird eine Spende verwendet

Die zehnjährige Lena Dutkiewicz und die 14-jährige Hannah Eckert gehören ebenfalls zu den Sprecherinnen im Jugendtreff. Zu dritt übernehmen sie organisatorische Aufgaben und sind die Schnittstelle zu Talha Akman, der als erwachsener Ansprechpartner vor Ort nicht minder gruselig geschminkt ist wie die Jugendlichen selbst. Gemeinsam mit seiner Frau Ingrid ist er vor Ort, wie sie es auch zu den regulären Öffnungszeiten des Jugendtreffs sind. Mittwochs öffnet der Jugendtreff im Gemeindezentrum von 16 bis 19 Uhr für Jugendliche ab 12 Jahren.



Dass die Räume so gruselig dekoriert werden konnten, ist mitunter einer Spende zu verdanken. Die Raiffeisenbank Aindling hat 350 Euro für den Jugendtreff gespendet. Da die Kinder und Jugendlichen nicht wie ursprünglich geplant zum Klettern gehen konnten, weil das Wetter nicht mitspielte, beschlossen sie gemeinsamen ins Kino zu gehen. Zudem wurden Spiele gekauft, die das Angebot von Kicker, Dart und Billard ergänzen, und ein Teil des Geldes ist auch in die Partydekoration geflossen, berichtet Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder, der zwar in seinem Büro beschallt wurde, aber sich nur kurz ins Halloween-Getümmel stürzte, um einen alkoholfreien Cocktail zu testen.

Petersdorfer Jugendtreff hat schon Ideen für weitere Aktionen

Geht es nach den Sprecherinnen des Jugendtreffs könnte es gerne weitere Events dieser Art geben, verrät Lena Dutkiewicz, die schon Ideen für Weihnachten und Ostern hat. Auch weitere Spendengeber haben sich bereits aufgetan. So wird es für die Kinder und Jugendlichen Partypizzen von Marmaras Kebap-Haus in Aindling geben.

Zunächst jedoch genossen die knapp 30 Kinder und Jugendlichen ihre Halloween-Party in vollen Zügen. Und Hannah Eckert verrät auch, was der Jugendtreff, der erst seit dem Sommer geöffnet hat, bis heute schon bewirkt hat: „Vor dem Jugendtreff waren wir alle verteilt im Ort, jetzt sind wir eine Clique geworden.“